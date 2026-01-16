“La temporada está muy baja, no es lo que esperábamos”, dicen artesanos de Gualeguaychú

“Los artesanos invitados buscan otros destinos, porque Gualeguaychú está bajo en todo sentido”, explicó Leo, quien agregó que “nosotros tenemos un canon bajo, pero con pocas ventas se complica”. Añadió que “en la costa atlántica no está tan baja, no sé qué pasó que la gente viene menos. Los turistas que hablan con nosotros se quejan de los precios en Gualeguaychú”.

"La feria completa funciona viernes, sábados y domingos. Otros años descansábamos los miércoles nada más, ahora tenemos más gastos que ganancia. La concurrencia semanal es floja, los lunes tenes 12 artesanos, pero hasta el viernes no hay nada", indicó Windholz.

"Tenemos los mismos precios que la temporada pasada porque no tenemos venta, a todos los artesanos les está pasando eso. Los costos han aumentado un montón. Muchos compañeros dejaron la feria por falta de ventas", concluyó.