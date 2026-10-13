“Hay un repunte del río que es estacional”, dijo Daniel Hernández

Daniel Hernández señaló en RADIO MÁXIMA que el aumento que se registra actualmente en el nivel del río es estacional y previsible. No obstante se espera que, impactado por las consecuencias de El Niño, las precipitaciones de lo que queda del mes de octubre, noviembre y diciembre, generen otro escenario.

“En octubre, noviembre y diciembre, vamos a duplicar los promedios de precipitaciones, de lo que fue en los meses de invierno”, anticipó Hernández.

Respecto al caso del Río Uruguay, indicó que los repuntes fueron potenciados por el efecto de El Niño y generó picos importantes en la cuenca media y alta. Esta situación es regulada por la represa de Salto Grande.

“Aquí nos ha puesto al río en una situación alrededor de los tres metros. Esperemos no tener grandes precipitaciones en la cuenca propia, ni vientos del sudeste”, expresó Hernández y agregó que “estamos más susceptibles a la bajada más rápida cuando hay aguas provenientes de la cuenca alta por lluvias, a la cuenca propia. Baja mucho más rápido. Después cualquier sudestada, una vez que se llenó el valle de inundación, hace que se levante rápidamente”, explicó.

En este sentido indicó que “si el río está a 1.20 m de altura, cualquier vientito lo lleva a 2.50. Da un salto importante”.

Lo óptimo sería 2.70, detalló Hernández, mantenerse entre los dos y tres metros. “Veremos como se producen los efectos reales del fenómeno de El Niño”, sostuvo.

En la ciudad, alrededor de los 3.20 m., el agua empieza a salir en el parque Unzué. El punto más crítico es "entre el Club Náutico y Papaya, en los circuitos habituales".

“En esos niveles también tenemos la calle de la costa del Parque Grande que está cubierta a esa altura, la zona del velódromo, la pista de la salud, que son las zonas más bajas del parque. La estacionalidad va a aumentar las precipitaciones. Octubre, noviembre y diciembre son los meses donde siempre tenemos precipitaciones, en octubre son de 130 milímetros, noviembre son en promedio 105 y diciembre son 140 milímetros. Esto se va a ver potenciado porque el niño está produciendo muchas lluvias en la Alta Cuenca del Uruguay, y que Salto Grande tenga que estar regulando permanentemente y nos mantenga al río con niveles más altos”, detalló.