Entre Ríos es clave para Vaca Muerta: ¿sabe aprovechar esa oportunidad única?

La arena de sílice que se encuentra en Ibicuy, en el delta entrerriano, es fundamental para los combustibles que se extraen en Vaca Muerta, gigantesca formación geológica de hidrocarburos no convencionales (shale oil y shale gas) ubicada en la Cuenca Neuquina, en el norte de la Patagonia argentina.

La pregunta es si Entre Ríos, cuya arena de sílice es clave para el desarrollo de Vaca Muerta, recibe beneficios acordes a su aporte, planteó el periodista Fabián Magnotta en su programa Agenda Crítica, por Radio Máxima de Gualeguaychú.

La formación abarca principalmente a la provincia de Neuquén, pero se extiende también por Río Negro, Mendoza y La Pampa. Se trata de uno de los yacimientos de petróleo y gas no convencional más importantes del mundo.

A diferencia de los yacimientos tradicionales (donde el petróleo y el gas fluyen con facilidad por los poros de la roca), en Vaca Muerta los hidrocarburos están atrapados en el interior de rocas de esquisto (shale) a gran profundidad (entre 2.500 y 4.000 metros). Para extraerlos se requiere tecnología avanzada de perforación horizontal y fracturación hidráulica (fracking). La inversión, y los beneficios, son de YPF del Estado Argentino y empresas privadas.

El rol de ibicuy

¿Qué papel cumple Ibicuy, en el sur de la provincia de Entre Ríos?. Es que allí está el epicentro del abastecimiento de arenas silíceas, el insumo físico más importante e irremplazable que demanda la técnica de extracción. La extracción y el traslado se realizan a través de empresas privadas.

En efecto, una vez que la roca es fracturada con la técnica del fracking, millones de toneladas de esta arena son inyectadas a alta presión para evitar que las grietas se cierren y permitir que el petróleo y el gas fluyan. La arena silícea del delta es especial, casi única, para lograr el objetivo.

En síntesis, mientras que Neuquén pone el petróleo y el gas, Ibicuy (Entre Ríos) aporta el recurso mineral sólido indispensable sin el cual las fracturas hidráulicas no podrían sostenerse técnicamente.

La provincia de Entre Ríos —Ibicuy junto a su zona de influencia— aporta entre el 70% y el 87% de todas las arenas silíceas que consume Vaca Muerta para sus fracturas hidráulicas.

En la Argentina, por mandato constitucional, los recursos naturales pertenecen a las provincias, y no al Estado Nacional. El artículo 124 de la Constitución Nacional (incorporado en la reforma de 1994) establece de forma explícita en su último párrafo: "Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio."

El ingeniero agrónomo Carlos Cadoppi, productor del delta, va más allá cuando en una presentación judicial y en declaraciones, cuestiona que con la extracción de arena se deteriore un sistema formado durante miles de años, y cuando las consecuencias ambientales no han sido debidamente analizadas. Agrega que el debate no debe limitarse a la cuestión económica y al deterioro de las rutas, sino a la destrucción del humedal del delta. Mientras tanto, también apunta a la falta de controles.