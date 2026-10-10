Detuvieron a un hombre tras un allanamiento por una causa de robo

Un hombre de 38 años fue detenido durante el mediodía de este sábado, en el marco de un allanamiento realizado por personal de la Comisaría Octava en una causa judicial por un presunto robo.

El procedimiento se llevó adelante en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle 13 y España, en Gualeguaychú, y contó con la colaboración de efectivos de la Comisaría Segunda.

Durante el registro del domicilio, los policías procedieron al secuestro de prendas de vestir que llevaba puestas el hombre al momento del operativo, además de una bicicleta. Los elementos fueron incorporados a la investigación y quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

Posteriormente, por disposición del fiscal en turno, se ordenó la aprehensión del hombre de 38 años, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental para continuar con las actuaciones correspondientes.

El allanamiento arrojó resultado positivo y la investigación continúa bajo intervención de la Justicia.

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