Guale POLICIALES

Detuvieron a un hombre por un hecho de violencia familiar en Boulevard Regata

Un hombre de 35 años fue detenido este jueves por la noche tras un episodio de violencia familiar ocurrido en un domicilio ubicado sobre Boulevard Regata.

2 Ene, 2026, 08:45 AM

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 21:10, cuando personal de Comisaría Quinta, junto a efectivos motorizados del Comando Radioeléctrico, acudió al lugar tras una comisión dispuesta por un llamado que alertaba sobre inconvenientes familiares.

 

Al arribar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 34 años, quien denunció haber sido agredido en la cabeza por el ahora detenido. Durante la intervención, el presunto agresor intentó darse a la fuga y, al ser demorado, también intentó agredir al personal policial, lo que motivó su inmediata aprehensión.

 

Informada la Fiscalía interviniente, se dispuso la detención del individuo por el delito de violencia familiar, quedando a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.

