Una supercomputadora simuló 10.000 veces el Mundial 2026 y predijo quién será el ganador

La supercomputadora de Opta Analysts colocó a España como la gran favorita para quedarse con el Mundial 2026, según la última simulación. El cálculo le dio a España un 16,1% de chances; detrás aparecen Francia con 13% e Inglaterra con 11,2%, según el informe difundido por la firma británica y alimentó debate entre apostadores y especialistas.

Dónde quedó la Selección Argentina en la predicción de la supercomputadora

La Selección Argentina aparece en el cuarto puesto con un 10,4% de probabilidad, mientras que Portugal figura con 7%. Brasil, que en 2022 había sido señalada por la supercomputadora como la favorita con 16%, hoy quedó sexto con poco más del 6%; Alemania sigue con 5,1% y el ranking sorprendió a muchos analistas internacionales.

Para elaborar las probabilidades, la compañía ejecutó alrededor de 10 000 escenarios de simulación. Ese muestreo arrojó que en el 35,9% de las pruebas el título quedaría en manos de un campeón por primera vez, un porcentaje menor que reafirma la preponderancia de selecciones ya consagradas en los primeros puestos.

La empresa británica ganó notoriedad por aciertos: su simulador adelantó que el Chelsea sería favorito en el Mundial de Clubes 2025, pronóstico que se cumplió cuando los Blues se coronaron.

Sin embargo, la llamada “computadora psíquica” también cometió errores, como ubicar a Brasil entre los máximos candidatos en 2022 y fallar con la Premier.

El informe encendió alarmas entre apostadores y casas de apuestas: la redistribución de probabilidades cambia cuotas y expectativas. Figuras como Messi, Neymar y Mbappé mantienen el interés mediático, pero la matemática de la supercomputadora corrige mitos sobre favoritos tradicionales y obliga a revisar estrategias de mercado, advierten operadores del rubro.

Los especialistas remarcan que las simulaciones ofrecen probabilidades, no certezas: hasta el debut del certamen todo puede torcerse.

Los datos de Opta sirven para calibrar odds y expectativas, pero el fútbol tendrá la última palabra en canchas de Estados Unidos, Canadá y México cuando arranque la competencia y empiecen a contarse los hechos reales.

En síntesis, la supercomputadora de Opta Analysts volvió a poner números fríos sobre la mesa: España lidera la tabla, Argentina aparece como candidata y Brasil pierde protagonismo.

La sorpresa de los porcentajes provocó inquietud entre los que apuestan, que ahora deberán adaptar sus pronósticos antes del inicio del Mundial 2026.

Fuente: Radio Mitre