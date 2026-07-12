Lo que dejó una nueva fecha del fútbol departamental

Se disputó la decimosexta fecha del Torneo Apertura "Eduardo Barbosa" y, aunque dejó escapar dos puntos, Juventud Unida volvió a salir favorecido. El conjunto decano empató 1 a 1 con Unión del Suburbio y aprovechó la derrota que el sábado sufrió Juventud Urdinarrain frente a Sarmiento por 3 a 1 para aumentar su ventaja en la cima de la tabla de posiciones.

La fecha también dejó triunfos importantes de Independiente, que superó 1 a 0 a Camioneros, y de Central Larroque, que en el Estadio Municipal derrotó 3 a 1 a La Vencedora. Ambos equipos aprovecharon el traspié del Liebrero y quedaron a solo un punto del conjunto dirigido por Miguel Chareum, manteniéndose en la pelea por los puestos de vanguardia.

En otro de los encuentros de la Primera A, Central Entrerriano y Deportivo Urdinarrain protagonizaron un atractivo empate 3 a 3 en el estadio Julio Colazzo.

Por la Primera B, Sporting dio un paso importante hacia el liderazgo. El canario había vencido el sábado a Juvenil del Norte por 2 a 1 y este domingo se vio beneficiado por la derrota de Black River, que cayó 2 a 0 frente a Defensores del Sur, para transformarse en el único puntero del Torneo "Luis Gauna".

La goleada de la jornada se registró en Villa Paranacito, donde Isleños Independiente se impuso con autoridad por 4 a 0 sobre Sud América. En tanto, el clásico de Pueblo Belgrano terminó igualado 1 a 1 entre Cerro Porteño y Deportivo Gurises.

La decimosexta fecha se había puesto en marcha el sábado con la contundente victoria de Sportivo Larroque, que goleó 5 a 0 a Atlético Sur, completando un fin de semana con resultados que comienzan a perfilar la lucha por los primeros puestos en ambas divisionales.

Lo que dejó la Decimosexta fecha

Torneo Eduardo Barbosa primera división

Decimosexta fecha:

Jugaron el sábado:

Defensores del Oeste 1 (Andrés Kuiyán) vs Pueblo Nuevo 1 (Brian Espíndola)

Juventud Urdinarrain 1 (Darío Muñoz) vs Sarmiento 3 (Samuel Armentas, Yair Izaurralde x 2)

Jugaron el domingo:

Unión del Suburbio 1 (Lucas Crisnejo) vs Juventud Unida 1 (Santiago Benítez)

Central Entrerriano 3 (Aryan Benítez, Nicolás Espíndola, Fausto Acosta) vs Deportivo Urdinarrain 3 (David Tellechea x 3)

Camioneros 0 vs Independiente 1 (Francisco Benítez e/c)

La Vencedora 1 (Brian Mateve) vs Central Larroque 3 (Eduardo Rothelmer, Gerónimo Escalante x 2)

Posiciones:

Juventud Unida 38

Juventud Urdinarrain 26

Central Larroque 25

Independiente 25

Deportivo Urdinarrain 24

Central Entrerriano 19

Unión del Suburbio 18

La Vencedora 17

Sarmiento 16

Pueblo Nuevo 13

Defensores del Oeste 7

Camioneros 4

Próxima fecha:

A confirmar este lunes en la habitual reunión de la liga departamental

Primera división B

Torneo Luis Gauna

Decimocuarta fecha

Jugaron el sábado:

Juvenil del Norte 1 (Julián Martínez) vs Sporting 2 (Santino Carles, Santiago Murillo).

Sportivo Larroque 5 (Jairo Paredes, en contra, Facundo González, Tadeo Campostrini, Flavio Monti) vs Atlético Sur 0.

Jugaron el domingo:

Defensores del Sur 2 (Leo Otero, Daniel Robles) vs Black River 0.

Cerro Porteño 1 (Leonardo Bentancourt) vs Deportivo Gurises 1 (Bautista Dargain).

Isleños Independientes 4 (Tomás Popelka x 2, Brian Molina, Daniel Cornago) vs Sud América 0

Posiciones:

Sporting 30

Sportivo Larroque 28

Black River 28

Defensores del Sur 27

Isleños Independientes 24

Sud América 19

Cerro Porteño 18

Juvenil del Norte 12

Atlético Sur 8

Deportivo Gurises 5

Próxima fecha:

A confirmar este lunes en la habitual reunión de la liga departamental

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