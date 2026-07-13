Daniel Aguilar renunció a la presidencia de la Liga y Silvio Picullo asumirá el cargo

Además, quedó definido un reordenamiento de autoridades y la programación del próximo fin de semana estará supeditada a una eventual clasificación de Argentina a la final del Mundial.

Una noticia que sorprendió al ambiente futbolístico de Gualeguaychú se conoció en la tarde del lunes con la renuncia de Daniel Marcelo Aguilar a la presidencia de la Liga Departamental de Fútbol.

El ahora expresidente, quien también encabezó durante varios años a Sporting, ya se encontraba de licencia debido a problemas personales. Al no poder resolver esa situación, tomó la decisión de presentar su renuncia definitiva al máximo cargo de la entidad.

De esta manera, la conducción de la Liga quedará en manos de quien hasta el momento se desempeñaba como vicepresidente primero, Silvio Picullo, quien asumirá la presidencia para continuar con la gestión.

El cambio también generó un reordenamiento en la mesa directiva. Santiago Pérez ocupará el cargo de vicepresidente primero, mientras que Sebastián Gómez continuará como secretario y David Pereira seguirá desempeñándose como tesorero. Resta definir quién ocupará la vicepresidencia segunda, puesto que por el momento permanecerá vacante.

En cuanto a la actividad deportiva, la Liga Departamental confirmó la programación de la próxima fecha. El único encuentro adelantado será el sábado, cuando Independiente reciba a Juventud Urdinarrain en el Estadio Municipal. El resto de los partidos de la Primera División A y de la Divisional B fueron programados para el domingo.

No obstante, desde la entidad informaron que, en caso de que la selección argentina dispute la final del Mundial el próximo domingo 19 de julio, toda la jornada dominical será postergada y se jugará el domingo 26 de julio, manteniendo el mismo programa de partidos.

El programa de partidos de la decimoséptima fecha es la siguiente:

Torneo apertura “Eduardo Barbosa”

FECHA 17.

SÁBADO 18 DE JULIO.

ESTADIO MUNICIPAL.

SUB23 13:00hs Independiente vs Juventud Urdinarrain.

1RA 15:15hs Independiente vs Juventud Urdinarrain.

DOMINGO 19 DE JULIO.

CANCHA DEPORTIVO URDINARRAIN.

SUB23 13:00hs Deportivo Urdinarrain vs Juventud Unida.

1RA 15:15hs Deportivo Urdinarrain vs Juventud Unida.

CANCHA CENTRAL LARROQUE.

SUB23 13:00hs Central Larroque vs Unión del Suburbio.

1RA 15:15hs Central Larroque vs Unión del Suburbio.

CANCHA SARMIENTO.

SUB23 13:00hs Sarmiento vs La Vencedora.

1RA 15:15hs Sarmiento vs La Vencedora.

CANCHA PUEBLO NUEVO.

SUB23 13:00hs Pueblo Nuevo vs Camioneros.

1RA 15:15hs Pueblo Nuevo vs Camioneros.

CANCHA CENTRAL ENTRERRIANO.

SUB23 13:00hs Central Entrerriano vs Defensores del Oeste.

1RA 15:15hs Central Entrerriano vs Defensores del Oeste.

Torneo apertura “Luis Gauna”

DOMINGO 19 DE JULIO.

CANCHA SPORTING.

SUB23 13:00hs Sporting vs Sud América.

1RA 15:15hs Sporting vs Sud América.

CANCHA DEPORTIVO GURISES.

SUB23 13:00hs Deportivo Gurises vs Isleños Independientes.

1RA 15:15hs Deportivo Gurises vs Isleños Independientes.

CANCHA CERRO PORTEÑO.

SUB23 13:00hs Black River vs Cerro Porteño.

1RA 15:15hs Black River vs Cerro Porteño.

CANCHA UNIÓN DEL SUBURBIO.

SUB23 13:00hs Atlético Sur vs Defensores del Sur.

1RA 15:15hs Atlético Sur vs Defensores del Sur.

ESTADIO MUNICIPAL.

SUB23 13:00hs Juvenil del Norte vs Sportivo Larroque.

1RA 15:15hs Juvenil del Norte vs Sportivo Larroque.

Temas FÚTBOL DEPARTAMENTAL