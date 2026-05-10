Defensores del Sur se quedó con el primer clásico del suburbio sur

La noche del sábado quedó marcada como una jornada especial para el fútbol local. En el estadio municipal se disputó el primer clásico oficial de la historia entre Defensores del Sur y Atlético Sur por la Liga Departamental, y fue triunfo para el conjunto de Hugo Mayero por 2 a 0.

El partido comenzó muy parejo, con Defensores intentando asumir el protagonismo mientras Atlético Sur mostraba orden defensivo y buscaba cortar los circuitos de juego. A los 6 minutos llegó la primera complicación para el equipo de Javier Queipo, que debió realizar una modificación obligada por la lesión de Juan Méndez. En su lugar ingresó Tomás Ipperi.

Con el correr de los minutos, Defensores empezó a encontrar espacios y a los 19’ golpeó primero. Leo Otero apareció por el sector derecho, ingresó al área y definió con precisión ante la salida de Brandon Melgarejo para establecer el 1 a 0.

El gol obligó a Atlético Sur a adelantar sus líneas y buscar más presencia ofensiva. Eso dejó espacios que Defensores aprovechó para salir rápido de contraataque. Cerca estuvo del segundo con un remate de Emiliano Folmer desde afuera del área que pegó en el ángulo y salvó al conjunto de Queipo.

Sin embargo, el aviso se transformó en realidad a los 29 minutos. Rafael Ríos apareció solo por el centro del ataque y definió con tranquilidad ante Melgarejo para desatar el festejo de los hinchas de Defensores y poner el 2 a 0.

En el complemento, Defensores justificó la diferencia con mayor solidez. La potencia de Folmer y Otero siguió complicando a la defensa rival y el equipo de Mayero controló gran parte del desarrollo.

Atlético Sur intentó reaccionar y estuvo cerca del descuento con un cabezazo de Nicolás Pighetti que se desvió en un defensor y terminó en córner. Queipo movió el banco buscando variantes ofensivas, pero Defensores respondió con firmeza defensiva y supo sostener la ventaja hasta el final.

Con este triunfo, Defensores del Sur escribió la primera página ganadora en la historia del clásico del suburbio sur y celebró una victoria que quedará en el recuerdo de sus hinchas.

Síntesis:

Cancha: Estadio Municipal

Juez: Brian Paez

Asistentes: Damián Osorio y Naum Medina

DEFENSORES DEL SUR

Jonathan Martínez

Daniel Robles, Daniel Piaggio, Brian Peña y Gonzalo Vera

Tobías Casenave, Lautaro Martínez y Gonzalo Cabrera

Rafael Ríos, Emiliano Folmer y Leo Otero

DT: Hugo Mayero

ATLÉTICO SUR

Brandon Melgarejo

Thiago Sittner, Nicolás Pighetti, Juan Méndez y Fabián Rodríguez

Samuel Gómez, Andrés Villarreal, Marcos Garro y Joel Martínez

José Archaña y Nicolás Nissero

DT: Javier Queipo

Goles: Pt: 19’ Leo Otero (DS), 29’ Rafael Ríos (DS)

Cambios: Pt: 7’ Tomás Ipperi por Méndez (AS); St: 11’ Tomás Fernández por Archaña (AS), 22’ Roberto Cepeda por Ríos (DS), 30’ Santiago Pereira por Gómez (AS), 30’ Roberto Álvarez por Martínez (AS), 40’ Jonathan Kroh por Martínez (DS), 40’ Alexis Junco por Folmer (DS), 45’ Juan Lizzi por Otero (DS), 45’ Ivan Otero por Casenave (DS)

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