Sebastián Vega cerró su etapa en Boca tras cuatro temporadas plagadas de éxitos

Sebastián Vega puso punto final a su ciclo en Boca Juniors luego de cuatro temporadas en las que se convirtió en uno de los grandes referentes del equipo. El jugador nacido en Gualeguaychú se despidió de la institución xeneize tras una etapa cargada de éxitos, títulos y momentos inolvidables, dejando una huella imborrable tanto dentro como fuera de la cancha.

Vega, surgido en Central Entrerriano, regresó a Boca en 2024 para afrontar una nueva etapa en el club y rápidamente se consolidó como uno de los líderes del plantel. Su experiencia, compromiso y calidad lo llevaron a transformarse en capitán y emblema de una de las etapas más exitosas de la historia reciente del básquetbol boquense.

La despedida fue anunciada mediante un video publicado en sus redes sociales y replicadas por las cuentas oficiales de Boca Básquet. Allí, el alero expresó su emoción por el cierre de este ciclo: “Me despido de Boca después de cuatro temporadas, incluyendo un primer paso muchísimos años atrás. Este club me dio muchísimo y dejé el corazón dentro de la cancha en cada momento. Se termina una etapa hermosa. Me llevo recuerdos que no voy a olvidar más, la vuelta olímpica, las redes cortadas y la felicidad de haber dejado al club en lo más alto”.

Durante su paso por la institución, Vega sumó un impresionante palmarés que incluye dos Ligas Nacionales, una Supercopa, una Copa Súper 20 y la Liga de Campeones de Básquetbol de las Américas, logros que lo posicionaron como una pieza fundamental en la consolidación de Boca como una potencia del básquet argentino y continental.

A los 38 años, que cumplirá el próximo mes de julio, el jugador se tomará algunos días de descanso antes de definir cuál será el próximo paso de su carrera. Mientras tanto, se despide de Boca con el reconocimiento de los hinchas y el orgullo de haber sido capitán de un equipo que marcó una época.

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