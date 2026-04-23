Central va por la heroica en La Plata: no hay mañana para el rojinegro

El rojinegro obligado a ganar para definir el domingo en el Bértora Crédito: Prensa Gimnasia y Esgrima La Plata

El partido se jugará desde las 20:30 hs en el Víctor Nethol y será transmisión de radio Máxima con el equipo de La Barra Deportiva.

Esta noche no hay margen de error para Central Entrerriano. El equipo rojinegro se juega todo en La Plata, donde enfrentará a Gimnasia en el cuarto punto de la serie con la necesidad imperiosa de ganar para seguir con vida en los playoffs. Luego del increíble desenlace del último martes, cuando se le escapó el partido en un último cuarto para el olvido, el conjunto entrerriano intentará reponerse anímica y basquetbolísticamente.

Aquel parcial adverso terminó siendo determinante y dejó a Central al borde de la eliminación. Ahora, con la serie 2-1 en contra, el objetivo es claro: ganar para estirar la definición a un quinto y decisivo juego el próximo domingo en Gualeguaychú.

En la previa del encuentro, el capitán Mario Ghersetti analizó lo sucedido y dejó conceptos contundentes. “Perdimos el partido en defensa, algo que nos pasó en todo el año. Hay un cuarto en el que nos bloqueamos y nos convierten de todos lados. El plan defensivo no funcionó y nos faltó comunicación”, explicó en diálogo con La Barra Deportiva.

El impacto de las lesiones también fue un factor clave. “La lesión de dos compañeros influye mucho en lo anímico, más en un equipo tan unido como el nuestro. Son jugadores importantes que se lesionan en el momento más importante del campeonato”, remarcó.

Más allá del golpe, el capitán dejó en claro la mentalidad del grupo: “Vamos a dejar todo en la cancha para poder ganar y definir la serie en Gualeguaychú”. Además, señaló que la idea será repetir lo hecho en los primeros tres cuartos del último partido, pero evitando el bajón final: “Ojalá sea un juego similar, pero sin regalar un cuarto como lo hicimos el martes”.

Consultado sobre el arbitraje, Ghersetti fue cauto: “No me gusta hablar de los árbitros. Somos nosotros los responsables de que nos hayan hecho 35 puntos en ese último cuarto”.

Central ya está enfocado en el desafío de esta noche. La clave estará en recuperar la solidez defensiva, mejorar la comunicación en cancha y sostener la intensidad durante los 40 minutos. Con salidas rápidas y mayor concentración, el rojinegro buscará dar vuelta la historia y seguir soñando. Porque para Central, el momento es ahora. No hay mañana.

En los otros juegos de esta noche, Deportivo Viedma recibe a Provincial de Rosario buscando igualar la serie y en La Pampa, Pico FC buscará también llevar la serie a un quinto juego ante La Unión de Colón. Ambos juegos comienzan a las 21 hs.