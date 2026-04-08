San Lorenzo pone primera en la Copa Sudamericana con su visita a Recoleta de Paraguay

El encuentro está programado para las 19, se disputará en el Estadio Defensores del Chaco y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado es el chileno Cristian Garay, que será secundado desde el VAR por su compatriota Miguel Araos.

La de este año será la decimocuarta participación del “Ciclón” en la Copa Sudamericana. Su mejor actuación en esta competición se dio en 2002, cuando se consagró campeón al vencer a Atlético Nacional de Colombia con un global de 4-0 en la final.

Pese a atravesar un momento muy delicado desde lo institucional, San Lorenzo tuvo un más que aceptable 2025. Después de una seguidilla de resultados negativos en este 2026, la dirigencia del club de Boedo decidió despedir al director técnico Damián Ayude y en su lugar llegó Gustavo Álvarez, que el pasado viernes consiguió su primer triunfo en el cargo al derrotar a Estudiantes de La Plata.

Del otro lado estará Recoleta, que consiguió la clasificación a la fase de grupos luego de dar el golpe y eliminar por penales a Nacional de Paraguay en la primera ronda de clasificación.

Deportivo Riestra se prepara de cara a su debut absoluto en un torneo internacional

Este miércoles también jugará Deportivo Riestra, que tendrá su debut absoluto en una competición internacional cuando reciba a Palestino de Chile por la primera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana.

El encuentro, que está programado para las 19, se disputará en el Estadio Pedro Bidegain, que es la cancha de San Lorenzo, y podrá verse a través de ESPN 3 y Disney+ Premium. El árbitro será el ecuatoriano Guillermo Guerrero, mientras que en el VAR estará su compatriota Carlos Orbe.

Deportivo Riestra consiguió el año pasado una histórica clasificación para esta edición de la Copa Sudamericana al finalizar sexto en la tabla anual con la más que destacable suma de 52 puntos.

Fuente: Noticias Argentinas

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