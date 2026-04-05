Arrancó el Torneo Apertura “Eduardo Barbosa” con goles y emociones

En Primera División, Unión del Suburbio fue uno de los grandes protagonistas del arranque al golear con autoridad 3 a 0 al debutante Camioneros en Villa María. También tuvo un estreno positivo Deportivo Urdinarrain, en el estadio Teodoro Treisse superó 2 a 0 a Independiente mostrando solidez en su juego.
En uno de los encuentros más importantes de la jornada, Juventud Unida se quedó con la victoria por 1 a 0 frente a Defensores del Oeste gracias a un gol en tiempo de descuento, sumando así tres puntos clave en el inicio del certamen.
Por su parte, Central Larroque y Central Entrerriano igualaron 1 a 1 en un duelo parejo disputado en el estadio Raúl Impini. En tanto, La Vencedora y Juventud Urdinarrain protagonizaron un atractivo empate 2 a 2, mientras que Sarmiento y Pueblo Nuevo no lograron sacarse ventajas e igualaron sin goles.
En la Divisional B, correspondiente al Torneo “Luis Gauna”, Atlético Sur tuvo un debut soñado al vencer 3 a 0 a Deportivo Gurises. En Pueblo Belgrano, de visitante, Defensores del Sur se impuso 2 a 0 sobre Cerro Porteño.
Otro que comenzó con el pie derecho fue Sud América, que se ilusiona con el ascenso tras derrotar 1 a 0 a Juvenil del Norte. Sporting también festejó en su presentación al superar 3 a 0 a Black River, mientras que Isleños Independiente y Sportivo Larroque igualaron 1 a 1 en Villa Paranacito.
Así, el fútbol local volvió a rodar con una jornada cargada de entusiasmo, goles y expectativas en ambas categorías, dando el puntapié inicial a una temporada que promete ser apasionante.
Todos los resultados:
Torneo Eduardo Barbosa primera división
Deportivo Urdinarrain 2 (Victorio Alem y Franco Lonardi) vs Independiente 0
Central Larroque 1 (Osvaldo Marchesini) vs Central Entrerriano 1 (Aryan Benítez)
La Vencedora 2 (Roberto Parada x 2) vs Juventud Urdinarrain 2 (Gabriel Thea x 2)
Sarmiento 0 vs Pueblo Nuevo 0
Unión del Suburbio 3 (Lucas Crisnejo x 2 y Pedro Carro) vs Camioneros 0
Juventud Unida 1 (Aramis Serafini) vs Defensores del Oeste 0
Posiciones:
Unión del Suburbio 3
Deportivo Urdinarrain 3
Juventud Unida 3
La Vencedora 1
Juventud Urdinarrain 1
Central Larroque 1
Central Entrerriano 1
Sarmiento 1
Pueblo Nuevo 1
Defensores del Oeste 0
Independiente 0
Camioneros 0
Próxima fecha: Segunda
Camioneros – Juventud Unida
La Vencedora – Deportivo Urdinarrain
Juventud Urdinarrain – Unión del Suburbio
Pueblo Nuevo – Independiente
Central Entrerriano – Sarmiento
Defensores del Oeste – Central Larroque
Primera división B
Sud América 1 (Román Castro) vs Juvenil del Norte 0
Sporting 3 (Lucas Ruiz, Sergio Martínez y Axel Pampillon) vs Black River 0
Isleños Independientes 1 (Matías Agüero) vs Sportivo Larroque 1 (Mario Dalmon)
Deportivo Gurises 0 vs Atlético Sur 3 (Nicolás Nissero, Tomás Rodríguez y Samuel Gómez)
Cerro Porteño 0 vs Defensores del Sur 2 (Emiliano Folmer y Rafael Castillo)
Posiciones:
Atlético Sur 3
Sporting 3
Defensores del Sur 3
Sud América 3
Isleños Independientes 1
Sportivo Larroque 1
Juvenil del Norte 0
Cerro Porteño 0
Deportivo Gurises 0
Black River 0
Próxima fecha: Segunda
Cerro Porteño vs Sporting
Defensores del Sur vs Isleños Independientes
Sportivo Larroque vs Sud América
Juvenil del Norte vs Deportivo Gurises
Atlético Sur vs Black River