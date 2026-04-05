Arrancó el Torneo Apertura “Eduardo Barbosa” con goles y emociones

En Primera División, Unión del Suburbio fue uno de los grandes protagonistas del arranque al golear con autoridad 3 a 0 al debutante Camioneros en Villa María. También tuvo un estreno positivo Deportivo Urdinarrain, en el estadio Teodoro Treisse superó 2 a 0 a Independiente mostrando solidez en su juego.

En uno de los encuentros más importantes de la jornada, Juventud Unida se quedó con la victoria por 1 a 0 frente a Defensores del Oeste gracias a un gol en tiempo de descuento, sumando así tres puntos clave en el inicio del certamen.

Por su parte, Central Larroque y Central Entrerriano igualaron 1 a 1 en un duelo parejo disputado en el estadio Raúl Impini. En tanto, La Vencedora y Juventud Urdinarrain protagonizaron un atractivo empate 2 a 2, mientras que Sarmiento y Pueblo Nuevo no lograron sacarse ventajas e igualaron sin goles.

En la Divisional B, correspondiente al Torneo “Luis Gauna”, Atlético Sur tuvo un debut soñado al vencer 3 a 0 a Deportivo Gurises. En Pueblo Belgrano, de visitante, Defensores del Sur se impuso 2 a 0 sobre Cerro Porteño.

Otro que comenzó con el pie derecho fue Sud América, que se ilusiona con el ascenso tras derrotar 1 a 0 a Juvenil del Norte. Sporting también festejó en su presentación al superar 3 a 0 a Black River, mientras que Isleños Independiente y Sportivo Larroque igualaron 1 a 1 en Villa Paranacito.

Así, el fútbol local volvió a rodar con una jornada cargada de entusiasmo, goles y expectativas en ambas categorías, dando el puntapié inicial a una temporada que promete ser apasionante.

Todos los resultados:

Torneo Eduardo Barbosa primera división

Deportivo Urdinarrain 2 (Victorio Alem y Franco Lonardi) vs Independiente 0

Central Larroque 1 (Osvaldo Marchesini) vs Central Entrerriano 1 (Aryan Benítez)

La Vencedora 2 (Roberto Parada x 2) vs Juventud Urdinarrain 2 (Gabriel Thea x 2)

Sarmiento 0 vs Pueblo Nuevo 0

Unión del Suburbio 3 (Lucas Crisnejo x 2 y Pedro Carro) vs Camioneros 0

Juventud Unida 1 (Aramis Serafini) vs Defensores del Oeste 0

Posiciones:

Unión del Suburbio 3

Deportivo Urdinarrain 3

Juventud Unida 3

La Vencedora 1

Juventud Urdinarrain 1

Central Larroque 1

Central Entrerriano 1

Sarmiento 1

Pueblo Nuevo 1

Defensores del Oeste 0

Independiente 0

Camioneros 0

Próxima fecha: Segunda

Camioneros – Juventud Unida

La Vencedora – Deportivo Urdinarrain

Juventud Urdinarrain – Unión del Suburbio

Pueblo Nuevo – Independiente

Central Entrerriano – Sarmiento

Defensores del Oeste – Central Larroque

Primera división B

Sud América 1 (Román Castro) vs Juvenil del Norte 0

Sporting 3 (Lucas Ruiz, Sergio Martínez y Axel Pampillon) vs Black River 0

Isleños Independientes 1 (Matías Agüero) vs Sportivo Larroque 1 (Mario Dalmon)

Deportivo Gurises 0 vs Atlético Sur 3 (Nicolás Nissero, Tomás Rodríguez y Samuel Gómez)

Cerro Porteño 0 vs Defensores del Sur 2 (Emiliano Folmer y Rafael Castillo)

Posiciones:

Atlético Sur 3

Sporting 3

Defensores del Sur 3

Sud América 3

Isleños Independientes 1

Sportivo Larroque 1

Juvenil del Norte 0

Cerro Porteño 0

Deportivo Gurises 0

Black River 0

Próxima fecha: Segunda

Cerro Porteño vs Sporting

Defensores del Sur vs Isleños Independientes

Sportivo Larroque vs Sud América

Juvenil del Norte vs Deportivo Gurises

Atlético Sur vs Black River

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