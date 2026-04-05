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Deportes FÚTBOL DEPARTAMENTAL

Arrancó el Torneo Apertura “Eduardo Barbosa” con goles y emociones

Comenzó este fin de semana la actividad oficial del fútbol mayor de Gualeguaychú con la disputa de la primera fecha del Torneo Apertura “Eduardo Barbosa”, organizado por la Liga Departamental de Fútbol.

5 Abr, 2026, 23:16 PM
Crédito: Gol Entra

En Primera División, Unión del Suburbio fue uno de los grandes protagonistas del arranque al golear con autoridad 3 a 0 al debutante Camioneros en Villa María. También tuvo un estreno positivo Deportivo Urdinarrain, en el estadio Teodoro Treisse superó 2 a 0 a Independiente mostrando solidez en su juego.

En uno de los encuentros más importantes de la jornada, Juventud Unida se quedó con la victoria por 1 a 0 frente a Defensores del Oeste gracias a un gol en tiempo de descuento, sumando así tres puntos clave en el inicio del certamen.

Por su parte, Central Larroque y Central Entrerriano igualaron 1 a 1 en un duelo parejo disputado en el estadio Raúl Impini. En tanto, La Vencedora y Juventud Urdinarrain protagonizaron un atractivo empate 2 a 2, mientras que Sarmiento y Pueblo Nuevo no lograron sacarse ventajas e igualaron sin goles.

En la Divisional B, correspondiente al Torneo “Luis Gauna”, Atlético Sur tuvo un debut soñado al vencer 3 a 0 a Deportivo Gurises. En Pueblo Belgrano, de visitante, Defensores del Sur se impuso 2 a 0 sobre Cerro Porteño.

Otro que comenzó con el pie derecho fue Sud América, que se ilusiona con el ascenso tras derrotar 1 a 0 a Juvenil del Norte. Sporting también festejó en su presentación al superar 3 a 0 a Black River, mientras que Isleños Independiente y Sportivo Larroque igualaron 1 a 1 en Villa Paranacito.

Así, el fútbol local volvió a rodar con una jornada cargada de entusiasmo, goles y expectativas en ambas categorías, dando el puntapié inicial a una temporada que promete ser apasionante.

 

 

 

Todos los resultados:

Torneo Eduardo Barbosa primera división

Deportivo Urdinarrain 2 (Victorio Alem y Franco Lonardi) vs Independiente 0

Central Larroque 1 (Osvaldo Marchesini) vs Central Entrerriano 1 (Aryan Benítez)

La Vencedora 2 (Roberto Parada x 2) vs Juventud Urdinarrain 2 (Gabriel Thea x 2)

Sarmiento 0 vs Pueblo Nuevo 0

Unión del Suburbio 3 (Lucas Crisnejo x 2 y Pedro Carro) vs Camioneros 0

Juventud Unida 1 (Aramis Serafini) vs Defensores del Oeste 0

 

Posiciones:

Unión del Suburbio 3

Deportivo Urdinarrain 3

Juventud Unida 3

La Vencedora 1

Juventud Urdinarrain 1

Central Larroque 1

Central Entrerriano 1

Sarmiento 1

Pueblo Nuevo 1

Defensores del Oeste 0

Independiente 0

Camioneros 0

 

Próxima fecha: Segunda

Camioneros – Juventud Unida

La Vencedora – Deportivo Urdinarrain

Juventud Urdinarrain – Unión del Suburbio

Pueblo Nuevo – Independiente

Central Entrerriano – Sarmiento

Defensores del Oeste – Central Larroque

 

Primera división B

Sud América 1 (Román Castro) vs Juvenil del Norte 0

Sporting 3 (Lucas Ruiz, Sergio Martínez y Axel Pampillon) vs Black River 0

Isleños Independientes 1 (Matías Agüero) vs Sportivo Larroque 1 (Mario Dalmon)

Deportivo Gurises 0 vs Atlético Sur 3 (Nicolás Nissero, Tomás Rodríguez y Samuel Gómez)

Cerro Porteño 0 vs Defensores del Sur 2 (Emiliano Folmer y Rafael Castillo)

 

Posiciones:

Atlético Sur 3

Sporting 3

Defensores del Sur 3

Sud América 3

Isleños Independientes 1

Sportivo Larroque 1

Juvenil del Norte 0

Cerro Porteño 0

Deportivo Gurises 0

Black River 0

 

Próxima fecha: Segunda

Cerro Porteño vs Sporting

Defensores del Sur vs Isleños Independientes

Sportivo Larroque vs Sud América

Juvenil del Norte vs Deportivo Gurises

Atlético Sur vs Black River

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