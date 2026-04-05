Gran cierre del Argentino y Selectivo de Maratón en la ciudad

Con marcado éxito finalizó el Campeonato Argentino y Selectivo de Maratón, un evento que durante cuatro jornadas reunió a los principales exponentes del canotaje nacional en busca de la clasificación al Mundial que se desarrollará del 19 al 25 de octubre en la ciudad. La competencia no solo ofreció un gran nivel deportivo, sino que además comenzó a palpitar lo que será una cita internacional histórica para Gualeguaychú.

Foto: Club Regatas Gualeguaychú

Entre los resultados más destacados sobresale la labor de Roberto “Tito” Palacios, quien junto a Claudio Paiva, representando al Club Regatas, se consagró ganador en la exigente prueba de C2 Senior. La dupla se impuso en un recorrido de 28 kilómetros con siete acarreos, demostrando un alto nivel de preparación y consolidando su lugar en la élite nacional. Gracias a este triunfo, Palacios aseguró su presencia en el Mundial, donde competirá en múltiples categorías: C1 Senior, C1 Máster, K1 Máster y nuevamente en C2 Senior, en lo que será una participación muy especial al tratarse de una competencia en su propia ciudad.

También logró su clasificación Carmina Gómez Gusani, quien tuvo una destacada actuación al finalizar en el segundo puesto de la final directa de C1 Short, registrando un tiempo de 29 minutos y 43 segundos. A su vez, Jorge Fernández alcanzó el cuarto lugar en la categoría K1 Máster masculina (50 a 54 años), con un tiempo de 1 hora, 24 minutos y 49 segundos, resultado que le permitió asegurar su segunda participación en un campeonato mundial.

El certamen contó con una importante convocatoria de competidores de distintos puntos del país, reflejando el crecimiento sostenido de la disciplina y el alto nivel competitivo. Con el cierre de este selectivo, ahora comienza la cuenta regresiva hacia octubre, cuando Gualeguaychú será sede de un evento internacional que promete ser inolvidable para el deporte local y nacional.

Foto: Club Regatas Gualeguaychú

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