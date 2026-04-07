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Deportes COPA SUDAMERICANA

Racing pone primera en la Copa Sudamericana, luego del duro golpe en el “Clásico de Avellaneda"

Racing visitará este martes a Independiente Petrolero de Bolivia, por la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, con el objetivo de recuperarse luego del duro golpe recibido en el “Clásico de Avellaneda” ante Independiente.

7 Abr, 2026, 00:20 AM

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Patria de la ciudad de Sucre y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será el peruano Augusto Menéndez, mientras que en el VAR estará su compatriota Milagros Arruela.

Racing llega a este cruce luego de la durísima caída que sufrió este sábado en el “Clásico de Avellaneda” ante Independiente, donde su delantero Adrián “Maravilla” Martínez sobró al rival al querer picar un penal que se le fue por arriba del travesaño, luego erró un gol solo frente al arco y finalmente la balanza se inclinó a favor del “Rojo” por el gol del paraguayo Gabriel Ávalos.

En lo que respecta al plano internacional, este será el regreso de Racing a la Copa Sudamericana, competición que logró ganar por primera vez en su historia en el 2024, al derrotar en una inolvidable final al Cruzeiro de Brasil por 3-1.

Independiente Petrolero, por su parte, disputará la Copa Sudamericana por primera vez en su historia. Los únicos torneos internacionales que jugó previamente fueron la Copa Libertadores 2022 y la extinta Copa Conmebol de 1999.

El equipo boliviano tuvo un flojo inicio en la liga de su país, ya que cayó 3-0 frente a Nacional Potosí en la primera fecha.

 

Posibles formaciones:

Estadio: Olímpico Patria

Árbitro: Augusto Menéndez (Per)

VAR: Milagros Arruela (Per)

Hora: 19. TV: ESPN y Disney+ Premium

 

Independiente Petrolero: el director técnico aún no confirmó la formación inicial. DT: Thiago Leitao.

 

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Matko Miljevic, Baltasar Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

 

Fuente: Noticias Argentinas

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