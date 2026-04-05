Juventud Unida lo ganó sobre el final y arrancó el torneo con una sonrisa

Juventud Unida comenzó con el pie derecho su camino en el Torneo Apertura Eduardo Barbosa al superar por 1 a 0 a Defensores del Oeste en un partido muy trabajado, que recién se resolvió en el epílogo.

El encuentro arrancó parejo, con pocas situaciones claras. La primera aproximación fue para el local, con un pelotazo largo para Agustín Solís que exigió la rápida salida del arquero Bruno Guerrero, quien logró anticiparse y evitar la caída de su arco. A los 16 minutos, la lesión de Sergio Olano obligó a reacomodar piezas y el juego se hizo más equilibrado.

Defensores mostró buenos pasajes apoyado en la sociedad entre Nahuel Imas, Luis Kreick y Carlos Soria, intentando inquietar a Luka Soto, mientras que el albiceleste apostaba a la velocidad por izquierda de Federico López y Laureano Doello para generar peligro.

En el complemento, la salida de Kreick le restó peso ofensivo a la visita, y Juventud Unida comenzó a inclinar la cancha a su favor. Sin embargo, le costó traducir ese dominio en situaciones claras, abusando de los centros que facilitaron la tarea defensiva del rival.

Con el correr de los minutos, el Decano monopolizó la pelota, aunque sin eficacia en los metros finales. Defensores, replegado cerca de su arquero, apostaba a alguna contra aislada con Imas como única referencia ofensiva.

Cuando parecía que el empate era inamovible, llegó el desahogo albiceleste. En el primer minuto de tiempo adicionado, un tiro de esquina desde la derecha encontró la cabeza de Aramis Serafini, cuyo intento dio en el palo y luego rebotó en Andrés Braun para transformarse en el 1 a 0 definitivo.

Fue un triunfo sufrido pero valioso para Juventud Unida, que supo insistir hasta el final ante un rival que planteó un partido inteligente y que estuvo muy cerca de llevarse un punto en su regreso a la máxima categoría.

En otros partidos, Deportivo Urdinarrain le ganó a Independiente 2 a 0, en el Municipal, La Vencedora y Juventud Urdinarrain igualaron 2 a 2, Sarmiento y Pueblo Nuevo empataron 0 a 0 y en Villa María, Unión del Suburbio le ganó a Camioneros 3 a 0.

Síntesis:

Cancha: Juventud Unida

Juez: Rubén Retamal

Asistentes: Ivo Gauto y Damián Osorio

JUVENTUD UNIDA

Luka Soto

Leandro González, Santiago Benítez, Bruno García, Federico López

Sergio Olano, Aramis Serafini, Daniel Acosta, Laureano Doello

Agustín Solís, Agustín Benedetti

DT: Daniel Waldner

DEFENSORES DEL OESTE

Bruno Guerrero

Andrés Braun, Luciano Carro, Kevin Ponce, David Ferreyra

Carlos Soria, Gonzalo Brelis, Jesús Monzón, Nahuel Imas

Tomás Ferreyra, Luis Kreick

DT: Juan Schinea – Leonardo Martínez

Goles: 46’ Aramis Serafini (JU)

Cambios: Pt: 16’ Benicio Piguetti por Olano (JU); St: Inicio: Mateo Salva por Kreick (DO), 17’ Santiago Álvarez por Doello (JU), 21’ Brian Fernández por T. Ferreyra (DO), 33’ Mirko Vela por Monzón (DO), 49’ Pedro De los Hoyos por Brelis (DO), 50’ Enzo Molina por Pighetti (JU)

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