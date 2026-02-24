Independiente visita a Gimnasia de Mendoza, en busca de la recuperación en el Torneo Apertura

El encuentro, que está programado para las 22, se llevará a cabo en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Felipe Viola.

Independiente viene de sufrir su primera caída en el Torneo Apertura este sábado, cuando cayó 3-2 ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el que fue por ahora el mejor partido del año en el fútbol argentino.

En dicho cruce, el equipo de Avellaneda llegó a estar 2-1 arriba y tuvo varias situaciones claras para estirar la ventaja y terminó pagando muy cara la falta de efectividad.

Pese a esta caída, el “Rojo” tiene nueve puntos y está séptimo en la Zona A, por lo que se mantiene en puestos de clasificación a los playoffs.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, está duodécimo en la Zona A con seis unidades, lo que no le viene para nada mal ya que su principal objetivo esta temporada es mantener la categoría.

Los dirigidos por Ariel Broggi, que ascendieron a la máxima categoría del fútbol argentino el año pasado, perdieron en cuatro de sus últimos cinco encuentros, por lo que necesitan volver a sumar puntos para no acercarse a a zona de descenso.

Posibles formaciones:

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Felipe Viola

Hora: 22. TV: TNT Sports Premium

Gimnasia (M): César Rigamonti; Franco Saavedra, Diego Mondino, Imanol González, Luciano Paredes; Facundo Lencioni, Nahuel Barboza, Ulises Sánchez, Julián Ceballos; Agustín Modica y Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdéz, Kevin Lomónaco, Leonardo Godoy; Lautaro Millán, Iván Marcone; Matías Abaldo, Ignacio Malcorra, Walter Mazzantti; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Fuente: Noticias Argentinas

