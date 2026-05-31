Juventud Unida sigue haciendo historia y mantiene el puntaje ideal

La novena fecha del Torneo Apertura "Eduardo Barbosa" llegó a su fin y dejó una nueva muestra del gran momento que atraviesa Juventud Unida. El conjunto dirigido por Daniel Waldner superó a Independiente por 1 a 0 y se mantiene como líder absoluto con puntaje ideal, acumulando nueve victorias en igual cantidad de presentaciones.

Con este nuevo triunfo, el Decano alcanzó una marca histórica para el fútbol departamental, convirtiéndose en el primer equipo en iniciar un certamen con nueve triunfos consecutivos, reafirmando su condición de máximo candidato al título.

El único escolta sigue siendo Juventud Urdinarrain, que en el barrio 338 consiguió una valiosa victoria por 3 a 2 frente a Defensores del Oeste para mantenerse a la expectativa de cualquier traspié del líder.

Por su parte, Deportivo Urdinarrain celebró su primera alegría desde la llegada de Norberto "Beto" Acosta a la conducción técnica al derrotar por 2 a 0 a Camioneros. Otro de los resultados destacados de la jornada fue el triunfo de La Vencedora, que dio la sorpresa al vencer como visitante a Central Entrerriano por 1 a 0 en el estadio Julio Colazo.

En tanto, Sarmiento se hizo fuerte en su cancha y superó a Central Larroque por 2 a 0 para seguir sumando puntos importantes en el campeonato.

La fecha había comenzado el sábado con el empate 1 a 1 en el clásico entre Pueblo Nuevo y Unión del Suburbio, un resultado que dejó conformes a pocos y que terminó repartiendo unidades entre dos equipos que buscaban acercarse a los puestos de vanguardia.

En la Primera B también hubo movimiento en la parte alta de la tabla. Sportivo Larroque derrotó a Cerro Porteño en Pueblo Belgrano por 3 a 0 y quedó a solo un punto del líder Sporting, que el sábado había igualado 1 a 1 frente a Defensores del Sur.

Además, en Villa Paranacito, Isleños Independientes venció a Juvenil del Norte por 2 a 0. Las goleadas de la fecha llegaron de la mano de Sud América, que aplastó a Atlético Sur por 6 a 0, y de Black River, que como visitante derrotó a Deportivo Gurises por un contundente 6 a 1.

La novena jornada volvió a confirmar el dominio de Juventud Unida en la máxima categoría, aunque sus perseguidores continúan sumando y mantienen viva la ilusión de dar pelea en un campeonato que tiene a un líder que no detiene su marcha.

Torneo Eduardo Barbosa primera división

Novena fecha:

Jugaron el sábado:

Pueblo Nuevo 1 (Guillermo Aguilar) vs Unión del Suburbio 1 (Lucas Crisnejo)

Jugaron el domingo:

Independiente 0 vs Juventud Unida 1 (Federico López)

Deportivo Urdinarrain 2 (Franco Lonardi, Dylan Larrea) vs Camioneros 0

Defensores del Oeste 2 (Carlos Soria, Nahuel Imas) vs Juventud Urdinarrain 3 (Bruno Ramírez x 2, Rodrigo Baez)

Central Entrerriano vs La Vencedora 1 (Ramiro Echepare)

Sarmiento 2 (Sebastián Barrios, Mauro Segovia) vs Central Larroque 0

Posiciones:

Juventud Unida 27

Juventud Urdinarrain 20

Independiente 15

Deportivo Urdinarrain 13

La Vencedora 13

Central Larroque 12

Central Entrerriano 12

Pueblo Nuevo 11

Unión del Suburbio 10

Sarmiento 10

Defensores del Oeste 4

Camioneros 3

Próxima fecha: décima

Pueblo Nuevo vs Juventud Unida

Deportivo Urdinarrain vs Sarmiento

Camioneros vs Juventud Urdinarrain

Central Entrerriano vs Unión del Suburbio

Defensores del Oeste vs La Vencedora

Independiente vs Central Larroque

Primera división B

Torneo Luis Gauna

Novena fecha

Jugaron el sábado:

Defensores del Sur 1 (Roberto Cepeda) vs Sporting 1 (Nahuel Páez)

Jugaron el domingo:

Cerro Porteño 0 vs Sportivo Larroque 3 (Mario Dalmon, Joel Garcilazo, Flavio Monti)

Isleños Independientes 2 (Tomás Popelka x 2) vs Juvenil del Norte 0

Sud América 6 (Román Castro x 2, Iván Ojeda x 2, Uriel Rodríguez, Marcelo del Valle) vs Atlético Sur 0

Deportivo Gurises 1 (Joaquín Bortairy) vs Black River 6 (Gonzalo Gutierrez x 2, Gastón Peralta, Leonardo Pugliese, Milton Martínez, Lautaro Puebla)

Posiciones:

Sporting 20

Sportivo Larroque 19

Defensores del Sur 17

Black River 16

Sud América 15

Isleños Independientes 14

Cerro Porteño 14

Juvenil del Norte 6

Atlético Sur 5

Deportivo Gurises 1

Próxima fecha: décima

Black River vs Sporting

Defensores del Sur vs Cerro Porteño

Sportivo Larroque vs Isleños Independientes

Juvenil del Norte vs Sud América

Atlético Sur vs Deportivo Gurises

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