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Juventud Unida ganó con polémica y mantiene el paso perfecto

El Decano derrotó 1 a 0 a Independiente con un penal convertido por Federico López sobre el final del partido. La decisión arbitral generó fuertes protestas en el conjunto rojo, que terminó con dos expulsados en su cuerpo técnico.

31 May, 2026, 19:40 PM
Federico López le dio la victoria al decano
Federico López le dio la victoria al decano Crédito: Mauricio Ríos

Juventud Unida continúa con su marcha ideal en el Torneo Apertura “Eduardo Barbosa”. Este domingo, en un encuentro muy disputado, derrotó a Independiente por 1 a 0 y se mantiene como único líder e invicto del certamen. El único tanto de la tarde llegó a seis minutos del final y estuvo rodeado de polémica, ya que fue producto de un penal muy cuestionado por los jugadores y el cuerpo técnico del conjunto rojo.

El partido tuvo intensidad desde el arranque. La primera situación clara fue para Independiente, cuando tras una pelota parada Gonzalo Rodríguez apareció solo en el punto penal, pero su cabezazo salió apenas desviado.

La respuesta de Juventud también llegó por la vía aérea. Luego de un tiro de esquina desde la izquierda, Bruno García ganó en el área y conectó de cabeza, aunque la defensa roja logró despejar sobre la línea evitando la caída de su arco.

A los 25 minutos llegó la ocasión más clara de la primera mitad. Santiago Benítez ejecutó un tiro libre desde la derecha y Agustín Solís conectó un cabezazo a quemarropa, pero Nicolás Migueles respondió con una gran atajada para mantener el cero.

En el complemento el encuentro se volvió más desordenado. Independiente intentó cortar el ritmo de juego y Juventud buscó imponer condiciones para quedarse con la victoria.

A los 13 minutos, Sergio Olano desbordó por la izquierda y envió un centro preciso para Leandro González, cuyo cabezazo se fue por encima del travesaño. Más tarde, otra buena acción de Olano terminó con un cabezazo de pique al suelo de Agustín Benedetti que pasó muy cerca del palo.

Cuando parecía que el cero no se modificaba, llegó la jugada que definió la historia. A los 39 minutos, Laureano Doello fue a disputar una pelota por la derecha con Ramiro Beltzer. El delantero albiceleste sintió un contacto y cayó dentro del área, por lo que el árbitro Daniel Figueroa sancionó penal.

La decisión generó una inmediata y airada reacción de todo Independiente. En medio de las protestas fueron expulsados el entrenador Diego Collazo y su asistente Sergio Giménez. Federico López se hizo cargo de la ejecución y no falló, estableciendo el 1 a 0 definitivo.

En los minutos finales, Independiente fue con más ímpetu que claridad en busca de la igualdad, pero se encontró con una defensa firme de Juventud Unida, que controló las acciones hasta el pitazo final.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Daniel Waldner sigue mostrando una campaña impecable y conserva el puntaje ideal, afianzándose en la cima del Torneo Apertura.

 

 

 

Síntesis:

Cancha: Estadio Municipal

Juez: Daniel Figueroa

Asistentes: Emanuel Gómez y Héctor Castro

 

INDEPENDIENTE

Nicolás Migueles

Martín León, Marcos Benedetti, Mauricio Covato, Ramiro Beltzer

Joaquín Sotelo, Gonzalo Rodríguez, Santiago Cabral, Marco Guilletti

Fernando Fabani, Fabián Bonzi

DT: Diego Collazo

 

JUVENTUD UNIDA

Luka Soto

Rodrigo Giménez, Santiago Benítez, Bruno García, Federico López

Leandro González, Daniel Acosta, Aramis Serafini, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Agustín Solís

DT: Daniel Waldner

 

Goles: 41’ Federico López –penal- (JU)

 

Cambios: St: 19’ Valentín Calveyra por Fabani (I), Joel Erlinch por Bonzi (I), 23’ Santiago Zubillaga por Cabral (I), 29’ Laureano Doello por González (JU), 31’ Valentín Beltzer por Sotelo (I), 50’ Alexis Reynoso por Olano (JU)

 

Expulsados: St: 40’ Diego Collazo (DT I), 40’ Sergio Giménez (AC I)

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