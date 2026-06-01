Comenzó a funcionar la Clínica Deportiva Municipal

El nuevo espacio funcionará en Urquiza 1066 para ofrecer controles clínicos, electrocardiogramas y certificados oficiales a deportistas amateurs y federados, priorizando la prevención y el desarrollo de hábitos saludables.

En diálogo con MÁXIMA, desde el área de Deportes de la ciudad de Gualeguaychú, confirmaron: "Es algo que la ciudad estaba necesitando, con un muy buen criterio de gestión del intendente Davico, se va a poner en funcionamiento la clínica que en su momento tuvo un éxito total. Va a estar a disposición para deportistas federados y no federados".

Además, agregaron: "La ventaja es que es totalmente gratuito, y es una evaluación muy importante, esto facilita la tarea a las inscripciones. Todo va a pasar por la Clínica Deportiva".

"Tenemos 110 jovenes y adultos que practican Box, nos enfocamos en que esa gente tenga la revisación médica y el alta de aptitud física". También hablaron sobre la segunda etapa de esta clínica que llegará cerca de fin de año.

El proyecto contempla una segunda etapa a futuro para ampliar las prestaciones incorporando nutricionista, kinesiólogo y profesores de Educación Física para el asesoramiento sobre ejercicios y entrenamientos.

La atención se gestionará mediante el sistema de turnos programados en la plataforma Gualeactiva, además de organizarse jornadas específicas por disciplina y operativos territoriales itinerantes en clubes e instituciones. El esquema de horarios en la sede quedó establecido de la siguiente manera:

- Lunes: de 13 a 19 h.

- Martes: de 8 a 13 h.

- Miércoles: de 13 a 19 horas.

- Jueves: de 8 a 13 h.

- Viernes: de 13 a 19 h.

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