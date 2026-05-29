Juan Siboldi y Cristian Pérez jugarán la Liga Federal

Juan Siboldi tendrá una nueva experiencia a nivel nacional. El alero de Central Entrerriano se incorporará a Presidente Derqui para disputar lo que resta de la Liga Federal de Básquet.

El conjunto bonaerense sufrió la baja por lesión de Lautaro Casemayor y rápidamente salió al mercado en busca de un reemplazo. Allí apareció el nombre del jugador rojinegro, que fue una de las grandes revelaciones de Central Entrerriano en la última temporada de la Liga Argentina.

Siboldi llegará para afrontar los playoffs interconferencias de la División Metropolitana, instancia decisiva en la búsqueda del ascenso. El equipo dirigido por Federico Martínez debutará en los cruces eliminatorios enfrentando a Club Morón.

Para Siboldi será un nuevo desafío en su crecimiento deportivo, luego de destacarse con la camiseta del rojinegro durante la última Liga Argentina, donde mostró una evolución importante y se ganó un lugar entre los jugadores jóvenes con mayor proyección de la categoría.

Derqui cayó en semifinales de la liga federal pasada ante el rojinegro, en dos partidos para el infarto.

CRISTIAN PÉREZ JUGARÁ EN BANDA NORTE DE RÍO IV

El correntino Cristian Pérez por su parte se irá para el centro del país, será refuerzo de Banda Norte de Río IV. El verde juega el último partido de la fase regular este viernes ante Unión Oncativo para luego encarar los play offs en busca del ascenso a la liga Argentina.

Tanto Siboldi cómo Pérez estarían confirmados para una nueva temporada en la liga Argentina con Central Entrerriano.

El correntino muda su basquet a Río IV. Foto: Mauricio Ríos

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