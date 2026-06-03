Argelia venció a Países Bajos en la previa del Mundial

El conjunto dirigido por Ronald Koeman fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro, disputado bajo una intensa lluvia en el estadio De Kuip, pero el equipo africano rompió el marcador con un golazo.

Donyell Malen estrelló un remate en el palo al comienzo del partido, Tijjani Reijnders tuvo un gol anulado por fuera de juego y Justin Kluivert contó con varias oportunidades claras, pero la falta de eficacia y la actuación de Luca Zidane impidieron la apertura del marcador.

El arquero argelino, hijo del campeón mundial Zinedine Zidane, fue la gran figura del encuentro ya que respondió con seguridad cada vez que fue exigido y sostuvo a su equipo en los momentos de mayor dominio neerlandés.

Argelia apostó a un planteo ordenado, resistió los ataques de la "Naranja Mecánica" y encontró la victoria sobre el final: a los 40 minutos del segundo tiempo, Anis Hadj Moussa, delantero del Feyenoord nacido en París e hijo de padres argelinos, ingresó por la derecha del ataque y sacó un potente zurdazo al segundo palo para marcar el único gol de la tarde.

El resultado dejó silbidos y muestras de desaprobación por parte del público neerlandés en la despedida de su selección antes de viajar a Norteamérica.

Países Bajos integra el Grupo F junto a Japón, Suecia y Túnez, mientras que Argelia compartirá zona con Argentina y será el primer rival de la "Albiceleste" el próximo 16 de junio en Kansas City.

Fuente: Noticias Argentinas

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