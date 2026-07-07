Cómo quedó el cuadro de cuartos de final. Cuando vuelve a jugar la Argentina

Los primeros en clasificar fueron Marruecos y Francia, quienes se enfrentarán en el próximo cruce. Marruecos logró una victoria contundente de 3 a 0 sobre Canadá, uno de los países anfitriones, gracias a un doblete de Azzedine Ounahi y un gol de Soufiane Rahimi. Por su parte, Francia derrotó a Paraguay 1 a 0, con un penal convertido por Kylian Mbappé.

En otros encuentros, España venció a Portugal 1 a 0 con un gol de Mikel Merino en los últimos minutos y se enfrentará a Bélgica, que goleó a Estados Unidos 4 a 1. Charles De Ketelaere anotó dos goles, mientras que Hans Vanaken y Romelu Lukaku también marcaron. Malik Tillman logró un gol para los estadounidenses, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

Noruega dio la sorpresa al derrotar a Brasil 2 a 1, con un doblete de Erling Haaland. Neymar Jr. descontó para Brasil, pero no pudo evitar la eliminación. Su próximo rival será Inglaterra, que ganó un emocionante partido contra México 3 a 2, con dos goles de Jude Bellingham y uno de Harry Kane. Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron para el equipo mexicano.

La selección argentina protagonizó un partido memorable al vencer a Egipto 3 a 2. Argentina comenzó en desventaja tras un gol de Yasser Ibrahim y otro de Mostafa Ziko. Sin embargo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni logró revertir la situación en un lapso de 11 minutos. Cristian Romero descontó de cabeza, Lionel Messi empató con un remate dentro del área y Enzo Fernández selló la victoria con un gol de cabeza en el minuto 92. Durante el primer tiempo, Messi falló un penal que fue atajado por el arquero egipcio Mostafa Shobeir.

En el último partido de los octavos, Suiza avanzó tras vencer a Colombia en una tanda de penales. El encuentro terminó 0 a 0 después de 120 minutos, y Suiza ganó 4 a 3 en la definición desde el punto penal. Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz y Luis Díaz anotaron para Colombia, mientras que Dávinson Sánchez falló su tiro y Gregor Kobel atajó el disparo de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández. Para Suiza, Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Rúben Vargas convirtieron, mientras que Manuel Akanji falló su penal.

Los cuartos de final se disputarán entre el 9 y el 11 de julio, y los ganadores avanzarán a las semifinales, cumpliendo así el objetivo de muchos equipos de jugar al menos ocho partidos en el torneo.

Los partidos programados son:

Francia contra Marruecos el 9 de julio, 17:00 hs en el Gillette Stadium de Boston;

España contra Bélgica el 10 de julio, 16:00 hs en el SoFi Stadium de Los Ángeles;

Noruega contra Inglaterra el 11 de julio, 18:00 hs en el Hard Rock Stadium de Miami; y Argentina contra Suiza el 11 de julio, 22:00 hs en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Fuente: Cadena 3 Córdoba

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