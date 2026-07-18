River fue vapuleado por Aldosivi y perdió por 3-1 con en la Copa Argentina 2026

El conjunto marplatense ganó con los tantos de Tomás Fernández, en 11 del primer tiempo y 10 del segundo, y de Nicolás Cordero en 29 de la primera etapa.

El tanto del descuento riverplatense llegó a los 41 minutos de la segunda parte, con un remate lejano de Lautaro Pereyra que fue desviado por Rafael Santos Borré para descolocar al portero Chicco.

Con un triunfo que quedará guardado entre los más memorables de su historia, el conjunto que dirige Israel Damonte clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá con Independiente Rivadavia de Mendoza, campeón defensor, con fecha, horario y estadio a confirmar.

Aldosivi abrió el marcador a los 11 minutos, en el primer acercamiento del partido, cuando Tomás Fernández se pudo quedar con una pelota suelta dentro del área y sacar un remate potente a media altura, para el 1-0.

Diez minutos más tarde River tuvo su única, aunque tenue, llegada al área rival, con un centro que habilitó el cabezazo de Fausto Vera, el cual salió muy desviado por el palo derecho de Ignacio Chicco, que no tuvo trabajo en toda la primera parte.

El segundo gol de la noche llegó a los 29 minutos, con una aparición por izquierda de Matías Godoy, que pudo quedarse con una pelota suelta y filtrar para la trepada de Federico Laurelli, cuyo centro atrás fue empujado al gol por Nicolás Cordero.

En una noche inolvidable del equipo marplatense, Martín García tuvo libertad para avanzar por derecha a los 10 minutos, luego de un buen pase en cortada, y sacó un derechazo cruzado, que Beltrán pudo despejar. El rebote fue rematado de primera por Laurelli, para que Tomás González ponga la cabeza y, con un leve desvió en su cabeza, marque el 3-0.

River no tuvo llegadas claras hasta los 19 minutos de la segunda parte, con un disparo incomodó y con la punta del pie de Facundo Colidio, que salió débil y se fue cerca del segundo palo.

En 33 minutos, un remate desde afuera del área de Lucas Martínez Quarta tuvo un desvió que lo hizo ganar altura, generando una gran tapada sin dar rebote de Chicco.

Dos minutos después, un centro bombeado al segundo palo habilitó el cabezazo de Rafael Santos Borré, que salió ancho y desviado por el primer palo.

El equipo que conduce Eduardo Coudet pudo descontar en 41 minutos del complemento, con un remate lejano de Lautaro Pereyra que tuvo un desvió en el cuerpo de Borré y se metió por el poste izquierdo de Chicco.

El propio Pereyra volvió a sacudir de afuera del área en tiempo cumplido, con un disparo que se hubiera metido por el segundo palo de no ser por la aparición de Cordero, que estaba protegiendo el poste y despejó de cabeza, sobre la línea.

Síntesis:

Estadio: Padre Ernesto Martearena.

Árbitro: Andres Gariano.

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Juan Cruz Meza, Tomás Galván, Facundo Colidio; Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Aldosivi: Ignacio Chicco; Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Rodrigo González, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Tomás Fernández, Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Goles en el primer tiempo: 11m. Tomás Fernández (A) y 29m. Nicolás Cordero (A).

Goles en el segundo tiempo: 11m. Tomás Fernández (A); 41m. Rafael Santos Borré (R).

Cambios en el primer tiempo: 39m. Mauro Arambarri por Fausto Vera (R) y Lucas Beltrán por Juan Cruz Meza (R).

Cambios en el segundo tiempo: 6m. Manuel García por Matías Godoy (A), 20m. Agustín Palavecino por Lucas Castro (A), Bautista Dadin por Tomás Fernández (A) y Elías López por Rodrigo González (A); Joaquín Freitas por Facundo Colidio (R), 21m. Lautaro Pereyra por Aníbal Moreno (R); 27m. Nicolás Linares por Alan Sosa (A).

Fuente: Noticias Argentinas

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