Juventud Unida empató con Unión y sigue firme en la cima del torneo

En un partido discreto y con pocas situaciones claras de gol, Juventud Unida igualó 1 a 1 frente a Unión del Suburbio y sumó un punto que le permitió mantenerse como único líder del Torneo Eduardo Barbosa, además de estirar la diferencia sobre su inmediato perseguidor, Juventud Urdinarrain.

El encuentro comenzó parejo, aunque en la primera llegada a fondo del conjunto local llegó la apertura del marcador. Brian Páez sancionó una infracción en el borde del área y Lucas Crisnejo ejecutó un potente remate rasante que dejó sin posibilidades a Luka Soto para establecer el 1 a 0.

La respuesta del Decano no tardó en llegar. Primero estuvo cerca con un tiro libre de Santiago Benítez que encontró el cabezazo de Agustín Benedetti, pero Jonathan Pirili respondió con una gran atajada para enviar el balón al córner.

A los 22 minutos, tras un tiro de esquina, Laureano Doello fue sujetado dentro del área y el árbitro marcó penal. Santiago Benítez se hizo cargo de la ejecución y no falló, decretando el 1 a 1 que sería definitivo.

A partir de allí, el partido se tornó muy disputado, con muchas imprecisiones y escasas llegadas de peligro, por lo que los arqueros tuvieron poco trabajo durante gran parte del encuentro.

En el complemento el desarrollo prácticamente no cambió. Sin embargo, en los minutos finales Juventud Unida generó un par de oportunidades claras para quedarse con la victoria, pero volvió a aparecer la figura de Jonathan Pirili, quien respondió con seguridad para mantener el empate.

El reparto de puntos terminó siendo positivo para el conjunto dirigido por Daniel Waldner, que conservó el liderazgo del campeonato y logró ampliar su ventaja sobre Juventud Urdinarrain, que no pudo descontarle unidades en la lucha por el título.

Síntesis:

Cancha: Unión del Suburbio

Juez: Brian Páez

Asistentes: Damián Osorio y Gabriel Chiama

UNIÓN DEL SUBURBIO

Jonathan Pirili

Miguel Tesuri, Joel Migueles, Marcelo Álvarez, Nicolás García

Gastón Tarragona, Mauro Braum, Néstor Franco, Nicolás Olivera

Lucas Crisnejo, Diego Benítez

DT: Facundo Cedrés

JUVENTUD UNIDA

Luka Soto

Leandro González, Santiago Benítez, Bruno García, Federico López

Laureano Doello, Daniel Acosta, Aramis Serafini, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Agustín Solís

DT: Daniel Waldner

Goles: 7’ Lucas Crisnejo (US), 24’ Santiago Benítez –penal- (JU)

Cambios: St: 19’ Pedro Carro por Benítez (US), 39’ Alexis Reynoso por Doello (JU), 39’ Rodrigo Antunez por Tarragona (US), 46’ Brian Tesuri por Álvarez US) (US), 46’ Lautaro Morales por Franco

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