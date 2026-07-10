España le ganó a Bélgica y se metió en semifinales del Mundial 2026

Con un gol de Fabián Ruíz a los 30 minutos del primer tiempo y Mikel Merino a los 43 minutos del complemento, España volvió a meterse en una semifinal después de 16 años.

La última vez había sido en Sudáfrica 2010, cuando venció por 1 a 0 a Paraguay de Gerardo Martino y enfrentó a Alemania, a quien venció en semifinales por 2 a 0.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente volvió a resolver un partido en los minutos finales, tal como había ocurrido en los octavos de final, y tuvo nuevamente a Mikel Merino como el autor del gol decisivo.

El encuentro, disputado en Los Ángeles, tuvo un desarrollo equilibrado y con momentos favorables para ambos equipos. España mostró buenos pasajes de fútbol, aunque sin dominar de principio a fin, mientras que Bélgica respondió cada vez que encontró espacios y mantuvo el suspenso hasta los instantes finales.

La apertura del marcador llegó a los 30 minutos del primer tiempo. Fabián Ruiz culminó una acción ofensiva del seleccionado español y estableció el 1-0 para darle tranquilidad a la Roja en un tramo del partido en el que controlaba la posesión y generaba las mejores oportunidades.

Sin embargo, la ventaja duró poco. A los 40 minutos de la etapa inicial, Charles De Ketelaere conectó un cabezazo dentro del área y venció al arquero español para marcar el 1-1, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En el complemento, España buscó recuperar la ventaja y Bélgica resistió con orden, apostando a los contraataques. Cuando el empate parecía conducir el encuentro al tiempo suplementario, llegó la acción que definió la clasificación.

A los 43 minutos del segundo tiempo, el arquero belga Senne Lammens no pudo controlar un remate y dejó un rebote corto hacia el centro del área. Mikel Merino aprovechó el error, empujó la pelota a la red y estableció el 2 a 1 definitivo para desatar el festejo español.

Con este triunfo, España selló su clasificación entre los cuatro mejores del Mundial y ahora buscará un lugar en la final cuando se enfrente con Francia, en otro de los cruces destacados del certamen.

Síntesis:

Estadio: Los Angeles Stadium.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

VAR: Jarred Gillett (Australia).

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Nicolas Raskin; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.

Goles en el primer tiempo: 30m Fabián Ruiz (E); 41m Charles De Ketelaere (B).

Goles en el segundo tiempo: 43m Mikel Merino (E).

Cambios en el segundo tiempo: 10m Ferran Torres por Baena (E); Pedri por Ruíz (E); 15m Axel Witsel por Trossard (B); Romelu Lukaku por Vanaken (B); Joaquin Seys por De Cuyper (B); 26m Senne Lammens por Courtois (B); 34m Nico Williams Oyarzabal (E); 41m Alexis Saelemaekers por De Bruyne (B); Mikel Merino por Olmo (E).

Fuente: Noticias Argentinas

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