Joana Navarrete brilló en Lazos Run y fue la gran ganadora de la jornada

La atleta de nuestra ciudad Joana Navarrete tuvo una actuación sobresaliente este domingo en la primera edición de Lazos Run, la competencia solidaria organizada a beneficio de las ONG Casco Frío y Pelucas de Esperanza.

Navarrete se quedó con la clasificación general femenina de la prueba principal, prevista inicialmente sobre 15 kilómetros aunque finalmente el recorrido contó con una extensión de 14 km. La corredora completó el circuito con un tiempo de 51:00.681, marcando una amplia diferencia sobre sus perseguidoras.

El segundo lugar quedó en manos de Valeria Carles, quien registró un tiempo de 1:07:29.986, mientras que Grisel Evelyn Hornus completó el podio con un crono de 1:09:04.770.

La gran particularidad de la jornada fue que el tiempo conseguido por Navarrete también resultó superior al de toda la clasificación masculina, convirtiéndola en la ganadora absoluta del evento. Entre los hombres, el mejor ubicado fue Carlos Alberto Martinelli con 51:15.883, seguido por Jonathan Ziegler con 51:20.259 y Guillermo Ramos con 52:21.802.

Tras la competencia, Navarrete destacó la importancia emocional que tuvo correr en su ciudad y ser parte activa de la propuesta solidaria.

“Fue una carrera muy especial para mí porque corrí de local y además tuve el honor de ser embajadora del evento. Correr en casa siempre tiene ese plus: una mezcla de exigencia, emoción y disfrute que se siente distinto”, expresó la atleta.

La jornada también incluyó distancias participativas de 10 y 5 kilómetros, en un evento donde el deporte y la solidaridad se combinaron para acompañar el trabajo que realizan las organizaciones beneficiadas con personas que atraviesan tratamientos oncológicos.

“Estoy muy agradecida con la organización por la oportunidad y por permitirme ser parte de una causa tan linda y necesaria. Ojalá esta carrera siga creciendo año a año porque detrás del deporte hubo muchísimo amor y solidaridad”, agregó Navarrete.

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