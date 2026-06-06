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Deportes BOXEO AMATEUR

Jeremías Castillo dejó todo, pero no pudo conseguir el título entrerriano

Organizado por el “Team Dulche” del club Camioneros, fiscalizada por la Comisión Municipal de Box, siendo veedor la Federación Entrerriana, se desarrolló un festival de box amateur en las muy bien presentadas instalaciones del Polideportivo Norte.

6 Jun, 2026, 15:39 PM

Leandro Núñez (Concordia) se quedó con título vacante (Provincial) en fallo unánime, tras imponerse a Jeremías Castillo (Camioneros) en las tarjetas, tras tres asaltos muy duros. La campeona entrerriana (Julieta Gatti del Club Camioneros) no dejó dudas y venció (fallo unánime) a María Rojas en la pelea de semifondo.

Con un buen marco de público, la velada dio inicio a las 22.15 del viernes y culminó a las 01.35 del sábado, se desarrolló el evento que fuerza fiscalizado en su totalidad por la Comisión Municipal, actuando como veedor la Federación Entrerriana de Box.

 

Los resultados.

Marcelo Espíndola (Dogo Boxing. La Cuchimarra) venció en las tarjetas a Eric Córdoba de Concordia; mientras que en el segundo combate, Thiago Miranda, derrotó, también por puntos a Alexander Ramírez.

En la tercera pelea, Alexander Malavert de Unión del Suburbio derrotó a Brian Muñoz de Gualeguay.

En el cuarto combate, Jesús de la Concepción en fallo unánime, derrotó a Catriel Álvarez de Camioneros.

En el quinto combate, Dylan Ojeda (Concordia), venció por RSC A Juan David Dellagiustina de Camioneros al 1.25 del segundo asalto, única pelea que terminó antes de lo pactado.

En la de semifondo, la campeona entrerriana, Julieta Gatti, boxeadora de Camioneros, venció, claramente, a María Rojas de Federal en fallo unánime de los jurados.

Finalmente en el título, hasta 60 kilos, vacante, al cabo de tres asaltos intensos, Leandro Núñez (Concordia), venció a Jeremías Castillo (Camioneros) en la tarjeta, quedándose con el cinturón de campeón.

 

Jornada de Capacitación

El sábado 13, desde las 10 de la mañana, previa acreditación a partir de las 9, se desarrollará en el Centro de Convenciones una jornada de capacitación organizada por la Comisión Municipal de Boxeo. La Federación Entrerriana de Box, disertación a cargo de su presidente Emiliano Zapata, brindará una charla sobre actualización del Reglamento Argentino de Box 2026, abordando distintos puntos y evacuando todo tipo de dudas.

Posteriormente, desde las 11.30, el Profesor Daniel Quintero, hablará sobre la entrada en calor para deportes de combate; además de brindar fundamentos del acondicionamiento físico para el box.

Finalmente, residentes de Medicina, enfermería, nutricionistas y promotores disertarán sobre nutrición, primeros auxilios, protocolo médico y RCP.

Luego habrá un debate en donde podrá interactuar el auditorio con los disertantes.

Una vez finalizada la disertación, la Dirección de Deportes y la Comisión entregarán certificados de asistencia.

La entrada es libre y gratuita.

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