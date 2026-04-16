Histórico: Independiente Rivadavia remontó y le ganó a Fluminense en el mítico Maracaná

En el mítico estadio Maracaná de Rio de Janeiro, el mediocampista Guilherme Arana abrió el marcador a los 10 minutos de juego mientras que el delantero Fabrizio Sartori lo empató a los 37. Ya en el complemento, a los 6 minutos, el paraguayo Alex Arce selló el triunfo de la ´Lepra´

Con este resultado, el equipo de Alfredo Berti hizo historia al sumarse a Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús como los únicos argentinos en ganar en el estadio Maracaná. Además, por si fuese poco, alcanzan las 6 unidades, mantienen puntaje ideal y son líderes del Grupo C.

En la próxima fecha de esta Copa Libertadores de América, Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá a Deportivo La Guaira de Venezuela, el jueves 30 a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas.

En lo que al Torneo Apertura respecta, la ´Lepra´ visitará a Banfield el lunes a las 17.15 en el estadio Florencio Sola.

Por su parte, el equipo de Luis Zubeldia se mantiene en el tercer puesto del Grupo C con tan solo un punto, producto del empate en la primera jornada en Venezuela. En la próxima fecha, el Fluminense visitará a Bolívar de Bolivia, el jueves 30 a las 19 en el estadio Hernando Siles de La Paz.

En el primer tiempo, el defensor Guilherme Arana abrió la cuenta para Fluminense a los 10 minutos de juego. Sobre la izquierda, el mediocampista venezolano Jefferson Savarino desbordó a fondo y metió un centro pasado al segundo palo donde apareció el ex Sevilla de España que la paró con el pecho, le dio de primera cruzado y anotó el 1-0.

A los 37 minutos, Independiente Rivadavia de Mendoza lo empató con el gol de Fabrizio Sartori. En un tiro libre desde la derecha, la pelota cayó en el segundo palo donde la defensa brasileña despejó la pelota hacía el medio y, allí, el uruguayo Leonard Costa asistió de cabeza a Sartori que cabeceó cruzado al ángulo izquierdo del arquero Fabio y marcó el 1-1.

Ya en el complemento, a los 5 minutos, el delantero paraguayo Alex Arce adelantó en el marcador a la ´Lepra´.

Tras un saque de arco del arquero Nicolás Bolcato, la pelota cayó en el área donde el arquero Fabio despejó en corto de cabeza, dejándosela servida al mediocampista Matías Fernández que intentó rematar pero se topó con el cuerpo del experimentado arquero.

En el rebote, la pelota le quedó al colombiano Sebastián Villa que intentó eludir a Fabio pero este le cometió falta, con la mala fortuna de que se la dejó suelta a Arce que le dio de primera y puso el 2-1.

Síntesis:

Estadio: Maracaná, Rio de Janeiro, Brasil

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)

VAR: Franklin Congo (Ecuador)

Fluminense (Brasil): Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Juan Pablo Freytes, Guilherme Arana; Matheus Martinelli, Hércules, Ganso, Agustín Canobbio; Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldia.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer, Ezequiel Bonifacio; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa; Fabrizio Sartori y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Goles en el primer tiempo: 10m. Guilherme Arana (F); 37m. Fabrizio Sartori (I)

Gol en el segundo tiempo: 5m. Alex Arce (I)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Facundo Bernal por Hércules (F); 21m. Guga por Samuel Xavier (F) y Kevin Serna por Ganso (F); 29m. Juan Elordi por Ezequiel Bonifacio (I) y Alejo Osella por Luciano Gómez (I); 32m. Jhon Kennedy por Ignácio (F); 36m. Nata por Agustín Canobbio (F), Leonel Bucca por Alex Arce (I) y Gonzalo Ríos por Matías Fernández (I); 42m. Iván Villalba por Fabrizio Sartori (I)

Fuente: Noticias Argentinas

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