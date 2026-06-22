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Deportes Mundial 2026

Francia buscará asegurar la clasificación ante Irak en Filadelfia

Las selecciones de Francia e Irak se enfrentarán este lunes 22 de junio desde las 18:00 (hora argentina) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026.

22 Jun, 2026, 00:35 AM
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El encuentro que tendrá el arbitraje del canadiense Drew Fischer, debutante en el torneo, será transmitido por DSports y podrá seguirse también a través de DGO, Paramount+ y Flow (canal 109).

El conjunto dirigido por Didier Deschamps llega como amplio favorito después de un debut exitoso ante Senegal. Francia se impuso por 3 a 1 gracias a una notable reacción en el segundo tiempo y comparte la cima del grupo junto a Noruega, ambos con tres puntos.

Sin embargo, más allá del resultado positivo, el rendimiento dejó algunas dudas, especialmente durante una primera mitad en la que apenas logró un remate al arco, su registro más bajo en una Copa del Mundo desde 1966.

Para corregir esa situación, Deschamps modificó el funcionamiento ofensivo en el complemento. Ousmane Dembélé pasó a jugar por la derecha, Michael Olise ocupó posiciones más centrales y Bradley Barcola ingresó por Désiré Doué.

La fórmula funcionó de inmediato y todo indica que el entrenador francés podría repetirla ante Irak para darle mayor continuidad a un equipo que busca llegar en plenitud a las instancias decisivas.

Kylian Mbappé fue una de las grandes figuras en el estreno con un doblete frente a Senegal ya que además alcanzó los 14 goles mundialistas y se convirtió en el máximo goleador de Francia en la historia de los Mundiales. Ante Irak tendrá una nueva oportunidad de seguir ampliando esa marca y acercarse a los máximos artilleros históricos del torneo.

Para los galos, una victoria significaría prácticamente asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final. También les permitiría administrar esfuerzos pensando en el cierre de la fase de grupos frente a Noruega, partido que podría definir el primer puesto de la zona.

Irak, por su parte, afronta un desafío enorme. Los asiáticos comenzaron el certamen con una derrota por 4-1 ante Noruega, en un encuentro en el que lograron competir durante gran parte de la primera mitad y marcaron por intermedio de Aymen Hussein. El delantero anotó apenas el segundo gol de la historia de Irak en los Mundiales.

El entrenador australiano Graham Arnold mantendría la base del equipo que enfrentó a Noruega. La dupla ofensiva conformada por Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi aparece como la principal esperanza para intentar sorprender a una de las selecciones más poderosas del planeta.

Además de buscar un resultado histórico, Irak necesita sumar para mantener opciones de clasificación antes de cerrar la fase de grupos frente a Senegal. Será también el primer enfrentamiento de la historia entre franceses e iraquíes, ya que nunca se enfrentaron ni en partidos oficiales ni amistosos.

 

Posibles formaciones:

Estadio: Lincoln Financial Field.

Árbitro: Drew Fischer (Canadá).

VAR: Por definir.

Hora: 18. – TV: D-Sports.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni; Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Irak: Jalal Hassan; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Hussein Ali; Ali Jassim, Amir Al-Ammari, Zaid Ismael, Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi. DT: Graham Arnold.

 

Fuente: Noticias Argentinas

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