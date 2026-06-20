Histórico punto de Curazao ante Ecuador en el empate 0 a 0 en su primera participación

En el primer tiempo la más clara la tuvo Ecuador, a los 2 minutos el arquero de curazao se lucia tapando un mano a mano de Enner Valencia luego de controlar un pase de Moisés Caicedo desde atrás de mitad de cancha.

En el complemento ambos salieron a buscar la victoria logrando que Hernán Galíndez (E) y Eloy Room (C) sean figura de sus equipos, este último obteniendo 15 atajadas en el partido.

el arquero de Curazao sacó un cabezazo hacia el córner de Enner Valencia a los 20 minutos, en la siguiente jugada volvió a responder muy bien con una triple atajado, mientras que 7 minutos después nuevamente desvía el disparo desde fuera del área proveniente de Nilson Angulo.

Por parte de Galíndez tuvo que tapar a puro reflejo con un manotazo luego de un tiro desviado de Juninho Bacuna a los 29 del segundo tiempo, en lo que fue la más complicada para el arquero de Huracán.

A los 35 vuelve a hacer lo propio, esta vez ante Pedro Vite, con un fuerte disparo atajado con las dos manos, Curazao resistió hasta el final del partido con el arco en 0 y con al menos 15 atajadas para permitir que Curazao festeje su primer punto en la competencia.

Con esta igualdad Alemania se aseguró la clasificación a la segunda ronda de la Copa del Mundo, instancia que no alcanzaba desde el Mundial de 2014 en Brasil. 2018 y 2022 quedo eliminado en Fase de Grupos.

Para la última fecha Ecuador se enfrenta a Alemania y Curazao se medirá ante Costa de Marfil, ambos jugarán jueves 25 desde las 17 (hora argentina); buscarán quedar tercero a la espera del resultado del resto de los grupos.

Fuente: Noticias Argentinas

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