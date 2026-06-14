Juventud Unida ganó el clásico y se escapa en la cima

La undécima fecha del Torneo Apertura “Eduardo Barbosa” de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú se disputó de manera parcial y volvió a ratificar el gran momento de Juventud Unida, que continúa marcando claras diferencias sobre el resto de los equipos.

El Decano se quedó con una nueva edición del clásico de la ciudad al golear a Central Entrerriano por 4 a 0, una victoria que le permitió mantener el puntaje ideal y consolidarse como líder absoluto del certamen. El conjunto dirigido por Daniel Waldner no solamente ganó todos los partidos que disputó hasta el momento, sino que además estableció un nuevo récord en el fútbol local por su impresionante arranque de temporada.

La jornada resultó aún más favorable para Juventud Unida debido a la caída de su escolta. En Urdinarrain, Deportivo le ganó sobre la hora a Juventud por 1 a 0 en el clásico de Urdi gracias a un gol convertido en el minuto 50 del segundo tiempo por Victorio Alem, resultado que dejó al equipo de Gualeguaychú con siete puntos de ventaja en la tabla de posiciones.

Los otros encuentros de la máxima categoría terminaron igualados. La Vencedora y Camioneros empataron 1 a 1, mismo resultado que registraron Central Larroque y Pueblo Nuevo. En tanto, en Villa María, Unión del Suburbio y Defensores del Oeste protagonizaron un entretenido empate 2 a 2.

Por su parte, el encuentro entre Sarmiento e Independiente fue suspendido debido a las malas condiciones del terreno de juego y sería reprogramado para el próximo miércoles en escenario a designar.

En la divisional B también hubo actividad, Sporting recuperó momentáneamente el liderazgo tras derrotar a Cerro Porteño por 2 a 1. Además, Black River venció con autoridad a Atlético Sur por 3 a 0.

La fecha continuará este lunes con el duelo que sostendrán Sud América y Sportivo Larroque. El conjunto larroquense buscará una victoria que le permita volver a la cima de las posiciones.

En tanto, fueron suspendidos los encuentros que debían disputar Isleños Independientes frente a Defensores del Sur y Deportivo Gurises ante Juvenil del Norte.

Lo que dejó la undécima fecha

Torneo Eduardo Barbosa primera división

Undécima fecha:

Jugaron el domingo:

Juventud Unida 4 (Sergio Olano, Agustín Solís x 2, Agustín Benedetti –penal-) vs Central Entrerriano 0

Juventud Urdinarrain 0 vs Deportivo Urdinarrain 1 (Victorio Alem)

La Vencedora 1 (Maximiliano Guzmán) vs Camioneros 1 (Patricio Espinoza)

Unión del Suburbio 2 (Pedro Carro, Diego Benítez) vs Defensores del Oeste 2 (Andrés Kuiyan, Luciano Carro)

Central Larroque 1 (Eduardo Rothelmer)) vs Pueblo Nuevo 1 (Guillermo Aguilar)

Suspendido:

Sarmiento vs Independiente

Posiciones:

Juventud Unida 30 x

Juventud Urdinarrain 23

Deportivo Urdinarrain 19

La Vencedora 17

Central Larroque 16

Central Entrerriano 15

Independiente 15 xx

Pueblo Nuevo 12 x

Unión del Suburbio 11

Sarmiento 10 xx

Defensores del Oeste 5

Camioneros 4

X Partido suspendido juegan el miércoles

XX Partido suspendido juegan el miércoles

Próxima fecha: duodécima

Defensores del Oeste vs Juventud Unida

Independiente vs Deportivo Urdinarrain

Juventud Urdinarrain vs La Vencedora

Pueblo Nuevo vs Sarmiento

Camioneros vs Unión del Suburbio

Central Entrerriano vs Central Larroque

Primera división B

Torneo Luis Gauna

Undécima fecha

Jugaron el domingo:

Sporting 2 (Iván Schneider, Lucas Ruiz) vs Cerro Porteño 1(Kevin Molina)

Black River 3 (Gastón Peralta, Leonardo Pugliese, Gonzalo Gutierrez) vs Atlético Sur 0

Juegan el lunes:

Sud América vs Sportivo Larroque

Suspendidos:

Isleños Independientes vs Defensores del Sur

Deportivo Gurises vs Juvenil del Norte

Posiciones:

Sporting 23

Sportivo Larroque 22 x

Black River 22

Defensores del Sur 20 xx

Sud América 15 x

Isleños Independientes 14 xx

Cerro Porteño 14

Juvenil del Norte 9 xxx

Atlético Sur 8

Deportivo Gurises 1 xxx

X Juegan el lunes

Xx - Suspendido

Xxx - Suspendido

Próxima fecha: duodécima

Defensores del Sur vs Sud América

Sportivo Larroque vs Deportivo Gurises

Atlético Sur vs Sporting

Isleños Independientes vs Cerro Porteño

Juvenil del Norte vs Black River

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