Juventud Unida ganó el clásico y se escapa en la cima

La undécima fecha del Torneo Apertura “Eduardo Barbosa” de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú se disputó de manera parcial y volvió a ratificar el gran momento de Juventud Unida, que continúa marcando claras diferencias sobre el resto de los equipos.
El Decano se quedó con una nueva edición del clásico de la ciudad al golear a Central Entrerriano por 4 a 0, una victoria que le permitió mantener el puntaje ideal y consolidarse como líder absoluto del certamen. El conjunto dirigido por Daniel Waldner no solamente ganó todos los partidos que disputó hasta el momento, sino que además estableció un nuevo récord en el fútbol local por su impresionante arranque de temporada.
La jornada resultó aún más favorable para Juventud Unida debido a la caída de su escolta. En Urdinarrain, Deportivo le ganó sobre la hora a Juventud por 1 a 0 en el clásico de Urdi gracias a un gol convertido en el minuto 50 del segundo tiempo por Victorio Alem, resultado que dejó al equipo de Gualeguaychú con siete puntos de ventaja en la tabla de posiciones.
Los otros encuentros de la máxima categoría terminaron igualados. La Vencedora y Camioneros empataron 1 a 1, mismo resultado que registraron Central Larroque y Pueblo Nuevo. En tanto, en Villa María, Unión del Suburbio y Defensores del Oeste protagonizaron un entretenido empate 2 a 2.
Por su parte, el encuentro entre Sarmiento e Independiente fue suspendido debido a las malas condiciones del terreno de juego y sería reprogramado para el próximo miércoles en escenario a designar.
En la divisional B también hubo actividad, Sporting recuperó momentáneamente el liderazgo tras derrotar a Cerro Porteño por 2 a 1. Además, Black River venció con autoridad a Atlético Sur por 3 a 0.
La fecha continuará este lunes con el duelo que sostendrán Sud América y Sportivo Larroque. El conjunto larroquense buscará una victoria que le permita volver a la cima de las posiciones.
En tanto, fueron suspendidos los encuentros que debían disputar Isleños Independientes frente a Defensores del Sur y Deportivo Gurises ante Juvenil del Norte.
Lo que dejó la undécima fecha
Torneo Eduardo Barbosa primera división
Undécima fecha:
Jugaron el domingo:
Juventud Unida 4 (Sergio Olano, Agustín Solís x 2, Agustín Benedetti –penal-) vs Central Entrerriano 0
Juventud Urdinarrain 0 vs Deportivo Urdinarrain 1 (Victorio Alem)
La Vencedora 1 (Maximiliano Guzmán) vs Camioneros 1 (Patricio Espinoza)
Unión del Suburbio 2 (Pedro Carro, Diego Benítez) vs Defensores del Oeste 2 (Andrés Kuiyan, Luciano Carro)
Central Larroque 1 (Eduardo Rothelmer)) vs Pueblo Nuevo 1 (Guillermo Aguilar)
Suspendido:
Sarmiento vs Independiente
Posiciones:
Juventud Unida 30 x
Juventud Urdinarrain 23
Deportivo Urdinarrain 19
La Vencedora 17
Central Larroque 16
Central Entrerriano 15
Independiente 15 xx
Pueblo Nuevo 12 x
Unión del Suburbio 11
Sarmiento 10 xx
Defensores del Oeste 5
Camioneros 4
X Partido suspendido juegan el miércoles
XX Partido suspendido juegan el miércoles
Próxima fecha: duodécima
Defensores del Oeste vs Juventud Unida
Independiente vs Deportivo Urdinarrain
Juventud Urdinarrain vs La Vencedora
Pueblo Nuevo vs Sarmiento
Camioneros vs Unión del Suburbio
Central Entrerriano vs Central Larroque
Primera división B
Torneo Luis Gauna
Undécima fecha
Jugaron el domingo:
Sporting 2 (Iván Schneider, Lucas Ruiz) vs Cerro Porteño 1(Kevin Molina)
Black River 3 (Gastón Peralta, Leonardo Pugliese, Gonzalo Gutierrez) vs Atlético Sur 0
Juegan el lunes:
Sud América vs Sportivo Larroque
Suspendidos:
Isleños Independientes vs Defensores del Sur
Deportivo Gurises vs Juvenil del Norte
Posiciones:
Sporting 23
Sportivo Larroque 22 x
Black River 22
Defensores del Sur 20 xx
Sud América 15 x
Isleños Independientes 14 xx
Cerro Porteño 14
Juvenil del Norte 9 xxx
Atlético Sur 8
Deportivo Gurises 1 xxx
X Juegan el lunes
Xx - Suspendido
Xxx - Suspendido
Próxima fecha: duodécima
Defensores del Sur vs Sud América
Sportivo Larroque vs Deportivo Gurises
Atlético Sur vs Sporting
Isleños Independientes vs Cerro Porteño
Juvenil del Norte vs Black River