Brasil se enfrenta con Haití, en busca de la recuperación tras su flojo debut

El encuentro, que está programado para las 21:30 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Lincoln Financial Field (Philadelphia) y se podrá ver a través de TyC Sports, Paramount+ y DSports. El árbitro designado fue el español Alejandro Hernández.

Brasil llega a este encuentro luego de su muy flojo debut ante Marruecos, donde igualó 1-1 e incluso pudo haberse quedado con las manos vacías.

De cara a este encuentro, el director técnico italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, ya podrá contar con la gran estrella Neymar Junior, quien volvió a entrenarse a la par de sus compañeros. Sin embargo, todo indica que en el mejor de los casos sumará minutos ingresando desde el banco de suplentes para sumar ritmo de a poco.

La "Canarinha" va por su sexto título en un Mundial, que además le permitiría cortar con la sequía de 24 años, que es la más larga desde que sumó su primera estrella junto a la que atravesó entre 1970 y 1994.

Haití, por su parte, tuvo una muy floja actuación en su estreno, donde cayó 1-0 ante Escocia.

La de esta edición es la segunda participación para Haití, que solo dijo presente en Alemania 1974, donde quedó eliminada en la primera fase producto de las derrotas ante Italia (3-1), Polonia (7-0) y Argentina (4-1).

La actividad de este viernes comenzará más temprano, ya que a las 16 Estados Unidos se enfrentará con Australia por el Grupo D.

El combinado estadounidense tuvo un impresionante debut, al golear 4-1 a Paraguay con una impresionante actuación colectiva, mientras que Australia consiguió un sólido 2-0 frente a Turquía que lo deja muy bien posicionado.

Por otra parte, a las 19 será el turno de Marruecos, que en la primera fecha demostró que es uno de los candidatos a llegar hasta las instancias finales en este Mundial.

Su rival de turno será Escocia, que en caso de dar el golpe y llevarse los tres puntos se asegurará la clasificación a los 16avos de final.

El cronograma del viernes en el Mundial 2026

Estados Unidos - Australia a las 16

Marruecos - Escocia a las 19

Brasil - Haití a las 21:30

Fuente: Noticias Argentinas

Temas Mundial 2026