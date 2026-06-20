Paraguay aguantó con uno menos ante Turquía y se llevó un triunfo clave

Los jugadores paraguayos, que son dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro, se quedaron con los tres puntos gracias al gol de Matías Galarza Fonda a los dos minutos de juego en el partido que se llevó a cabo en el Levi´s Stadium de California.

El gol de Galarza Fonda llegó recién iniciado el encuentro gracias a un preciso remate cruzado y rasante de zurda desde afuera del área, muy parecido al que le hizo el argentino Lionel Messi a México en el Mundial de Qatar 2022.

A partir de allí, el desarrollo del encuentro fue muy parejo, aunque las cosas se complicaron seriamente para Paraguay en el final del primer tiempo, cuando una de sus máximas figuras, Miguel Almirón, vio la tarjeta roja por taparse la boca al discutir con un rival. Esta es una nueva normativa de la FIFA que se dio luego del escándalo que involucró al argentino Gianluca Prestianni y al brasilero Vinícius Jr.

Pese a tener que jugar durante un tiempo entero con un jugador menos, Paraguay pudo aguantar el resultado para finalmente quedarse con los tres puntos y reponerse luego de la que había sido su derrota 4-1 ante Estados Unidos en la fecha anterior.

Gracias a esta victoria, Paraguay se aseguró al menos el tercer puesto en el Grupo D y tiene muy buenas chances de avanzar a los 16avos de final.

La próxima presentación del combinado paraguayo será el jueves 25 a las 23, cuando se enfrente con Australia. En caso de ganar se asegurará la segunda posición, mientras que si empata o pierde tendrá que esperar otros resultados para avanzar como uno de los ocho mejores terceros.

Turquía, por su parte, se convirtió en el primer eliminado en este Mundial 2026. Esto se debe a que solo podría terminar igualado en puntos con Australia y Paraguay, dos selecciones que por el criterio de desempate olímpico que pondera los enfrentamientos entre ellos ya se aseguraron finalizar encima suyo.

Fuente: Noticias Argentinas

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