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Deportes FÚTBOL DEPARTAMENTAL

Se suspendió toda la fecha del fútbol departamental

Las malas condiciones de los campos de juego obligaron a postergar la actividad prevista para este fin de semana en las divisionales A y B. La programación será reestructurada y anunciada por la Liga Departamental el próximo lunes.

20 Jun, 2026, 17:32 PM
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Crédito: Ig: Gol_Entra
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La Liga Departamental de Fútbol resolvió suspender por completo la fecha programada para este fin de semana en las divisionales A y B, debido al estado en que quedaron los terrenos de juego tras las precipitaciones registradas en los últimos días.

La decisión fue tomada de manera consensuada entre la dirigencia liguista y los clubes participantes, priorizando la preservación de los campos de juego y la seguridad de los futbolistas.

Cabe recordar que la actividad ya había comenzado a sufrir modificaciones durante la semana. En primera instancia fueron suspendidos los encuentros previstos para el viernes entre Atlético Sur y Sporting, mientras que posteriormente también se postergaron los partidos que debían disputarse este sábado: Juventud Urdinarrain frente a La Vencedora por la Primera División y Juvenil del Norte ante La Ribera por el campeonato de ascenso.

Finalmente, ante la imposibilidad de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de los encuentros restantes, se decidió suspender la totalidad de la jornada.

Desde la Liga Departamental informaron que el próximo lunes se analizarán las alternativas para reprogramar los partidos pendientes y oportunamente se dará a conocer cómo se disputará la fecha que quedó postergada.

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