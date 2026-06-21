España y Uruguay van por su primer triunfo en el Mundial 2026

La primera de estas selecciones en salir a la cancha será España, que a partir de las 13 se enfrentará con Arabia Saudita, en un encuentro que se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y que se podrá ver a través de TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro será el brasilero Raphael Claus.

España llega a este partido luego de su muy discreto debut, en el que igualó sin goles ante Cabo Verde, una selección que tuvo su debut absoluto en Mundiales y a la que le alcanzó con sus muy pocas herramientas para complicar a la delantera española.

De cara a este enfrentamiento, todo indica que la gran figura de España, Lamine Yamal, podrá ser de la partida ya que está completamente recuperado de la lesión muscular que lo tenía a maltraer.

Más tarde será el turno de Uruguay, que buscará cumplir y quedarse con los tres puntos cuando se enfrente con Cabo Verde.

Este cruce está programado para las 19, se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami y se podrá ver a través de Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro será el noruego Espen Eskas.

Uruguay, que es dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, tuvo un flojo inicio en el Mundial, ya que igualó 1-1 frente a Arabia Saudita, en un encuentro donde estuvo contra las cuerdas en muchísimas ocasiones.

Estos enfrentamientos serán observados de cerca por el cuerpo técnico de la Selección argentina, ya que de este Grupo H saldrá el rival en los 16avos de final en caso de que la "Albiceleste" logre avanzar.

Este domingo estará cargado de actividad, debido a que a la una de la madrugada Japón se enfrentará con Túnez, mientras que a las 16 Bélgica se medirá con Irán y a las 22 Nueva Zelanda hará lo propio con Egipto.

Fuente: Noticias Argentinas

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