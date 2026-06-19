Marruecos le ganó a Escocia por la mínima y se acerca a los 16avos de final del Mundial 2026

El único gol del partido llegó en el primer minuto, con un violento disparo del delantero Ismael Saibari.

Con el triunfo, el combinado marroquí subió parcialmente al primer lugar del grupo C, con cuatro puntos, mientras que Escocia se sitúa segundo, con tres unidades gracias a haber derrotado a Haití en la primera fecha.

En la tercera y última jornada de la fase de grupos, Marruecos se medirá con Haití, el miércoles 24 de junio a las 19:00, mientras que Escocia enfrentará al elenco brasileño, que dirige el italiano Carlo Ancelotti, en simultáneo.

Marruecos abrió el marcador en su primera llegada del partido, en el primer minuto, cuando el delantero Ismael Saibari apareció por el costado derecho, se adentró en el área y sacó un derechazo cruzado increíblemente potente, que se clavó en el ángulo.

El combinado marroquí se volvió a acercar a los nueve minutos, mediante un centro buscapié del volante Azzedine Ounahi al segundo palo para la llegada del delantero Brahim Díaz, que estuvo a centímetros de poder empujar la pelota al gol.

A los 17 minutos, un pase largo por derecha permitió la trepada del veloz y destacado carrilero Achraf Hakimi, que punteó la pelota pero no alcanzó a superar el achique del arquero Angus Gunn, que detuvo con el pie derecho.

En 29 minutos, el mediocampista Neil El Aynaoui recibió un pase atrás dentro del área rival y sacó un derechazo muy violento, que se fue apenas por encima del travesaño.

En 35 minutos, Saibari avanzó con la pelota por el medio hasta la medialuna del área y abrió a la izquierda para el remate del extremo Bilel El Khanouss, que definió con el borde interno del pie derecho y vio cómo su remate se iba por encima del travesaño.

Escocia no pisó el área rival hasta el primer minuto de descuento, con un buen centro a la carrera del lateral izquierdo Andrew Robertson para la volea del mediocampista John McGinn, que definió por el segundo palo pero no pudo impactar bien la pelota y su tiro salió desviado.

Marruecos tuvo la primera llegada del complemento, a los cuatro minutos, con un desborde por izquierda y centro atrás de Bilel El Khanouss para la llegada de Saibari, cuya definición de primera fue bloqueada por el defensor Grant Hanley y terminó dando en el travesaño.

Dos minutos después, un tiro de esquina llegó al primer palo y permitió el cabezazo de El Khanouss, que había anticipado, pero Angus Gunn pudo quedarse con la pelota al tirarse hacia atrás.

En 18 minutos volvió a acercarse la selección escocesa, con un disparo del extremo Ryan Christie, desde la medialuna del área, que se fue por encima del poste horizontal.

A los 40 minutos volvieron a llegar los escoceses, con un córner desde la derecha le llegó al segundo poste al delantero Lyndon Dykes, que cabeceó apenas desviado, por el palo derecho del arquero Yassine Bounou.

Marruecos tuvo un nuevo ataque de peligro en el quinto minuto de descuento, cuando el delantero Ayoube Amaimouni controló por el costado derecho, enganchó para la pierna zurda y sacó un disparo al segundo palo, que se fue cerca del palo derecho de Gunn.

Síntesis:

Estadio: Gillette Stadium (Estados Unidos).

Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán).

VAR: Armando Villarreal (Estados Unidos).

Escocia: Angus Gunn; Nathan Patterson, Grant Hanley, Jack Hendry, Kieran Tierney, Andrew Robertson; John McGinn, Scott McTominay, Lewis Ferguson, Ryan Christie; Che Adams. DT: Steve Clarke.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilel El Khanouss; Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Gol en el primer tiempo: 1m. Ismael Saibari (M).

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Ben Doak por Kieran Tierney (E), 26m. Kenny McLean por Ryan Christie (E) y Lyndon Dykes por Che Adams (E); 39m. Ayoube Amaimouni por Bilel El Khanouss (M), Soufiane Rahimi por Brahim Díaz (M) y Chemsdine Talbi por Ismael Saibari (M); 43m. Samir El Mourabet por Azzedine Ounahi (M); Anthony Ralston por Nathan Patterson (E) y Ross Stewart por John McGinn (E).

Fuente: Noticias Argentinas

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