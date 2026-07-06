El Tiro Federal Gualeguaychú ganó la quinta fecha del Ranking Entrerriano

El Tiro Federal Gualeguaychú tuvo una sobresaliente actuación en la quinta fecha del Ranking Entrerriano de Tiro Deportivo, desarrollada los días 4 y 5 de julio en las instalaciones del Tiro Federal de Gualeguay y organizada por la Federación Entrerriana de Tiro.

La delegación de Gualeguaychú se consagró campeona en la clasificación por instituciones al sumar 91 puntos, superando a Villaguay (63), Rosario del Tala (62), Concordia (58), Concepción del Uruguay (51) y al local Gualeguay (35), ratificando el gran presente deportivo de la entidad.

En el plano individual también hubo actuaciones destacadas. Santiago Bauer se quedó con el primer puesto en aire de quebrar menores, mientras que Felipe Carles fue cuarto en aire de quebrar mini. En aire de quebrar cadete mayor, Juan Martín Ríos Veronesi obtuvo el cuarto lugar y Juan Fernández finalizó octavo.

Entre los mayores, Abelardo Herrero brilló al conquistar el primer puesto tanto en pistola neumática mayor como en pistola estándar. Néstor Gil, por su parte, fue segundo en pistola neumática mayor, tercero en pistola estándar y se consagró ganador en pistola deportiva.

También sobresalieron Hernán Ríos, quien finalizó tercero en aire de quebrar mayor; Ariel Villanueva, que obtuvo el primer puesto en pistola 9 mm, además de ser cuarto en pistola deportiva y en pistola 11,25 mm; y Miguel Lanterna, quien alcanzó el tercer puesto en aire de quebrar categoría veteranos.

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