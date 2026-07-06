 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes TIRO DEPORTIVO

El Tiro Federal Gualeguaychú ganó la quinta fecha del Ranking Entrerriano

La institución se quedó con el primer puesto por equipos en la competencia disputada en Gualeguay. Además, sus tiradores cosecharon destacados resultados individuales en distintas categorías.

6 Jul, 2026, 11:57 AM
Agregar MO en
Agregar MO en

El Tiro Federal Gualeguaychú tuvo una sobresaliente actuación en la quinta fecha del Ranking Entrerriano de Tiro Deportivo, desarrollada los días 4 y 5 de julio en las instalaciones del Tiro Federal de Gualeguay y organizada por la Federación Entrerriana de Tiro.

La delegación de Gualeguaychú se consagró campeona en la clasificación por instituciones al sumar 91 puntos, superando a Villaguay (63), Rosario del Tala (62), Concordia (58), Concepción del Uruguay (51) y al local Gualeguay (35), ratificando el gran presente deportivo de la entidad.

En el plano individual también hubo actuaciones destacadas. Santiago Bauer se quedó con el primer puesto en aire de quebrar menores, mientras que Felipe Carles fue cuarto en aire de quebrar mini. En aire de quebrar cadete mayor, Juan Martín Ríos Veronesi obtuvo el cuarto lugar y Juan Fernández finalizó octavo.

Entre los mayores, Abelardo Herrero brilló al conquistar el primer puesto tanto en pistola neumática mayor como en pistola estándar. Néstor Gil, por su parte, fue segundo en pistola neumática mayor, tercero en pistola estándar y se consagró ganador en pistola deportiva.

También sobresalieron Hernán Ríos, quien finalizó tercero en aire de quebrar mayor; Ariel Villanueva, que obtuvo el primer puesto en pistola 9 mm, además de ser cuarto en pistola deportiva y en pistola 11,25 mm; y Miguel Lanterna, quien alcanzó el tercer puesto en aire de quebrar categoría veteranos.

Temas

TIRO DEPORTIVO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso