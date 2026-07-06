Portugal-España y Estados Unidos-Bélgica protagonizan otra jornada de octavos imperdible

En el primer turno, Portugal y España protagonizarán un clásico europeo de alto voltaje en Dallas, mientras que a la noche, el anfitrión Estados Unidos buscará prolongar su racha histórica frente a Bélgica en Seattle.

La acción comenzará a las 16:00 (hora argentina) en el Dallas Stadium, donde Portugal y España se verán las caras en un duelo de gigantes que muchos imaginaban para instancias superiores. El conjunto luso llegó al cuadro de octavos tras vencer por 2 a 1 a Croacia en los dieciseisavos de final, dejando atrás una fase de grupos irregular en la que finalizó segundo en su zona por detrás de Colombia.

Por su parte, la Selección de España asoma en un gran nivel tras adjudicarse con autoridad el Grupo H con siete unidades. En su última presentación, el equipo dirigido por Luis de la Fuente ratificó su chapa de candidato al golear 3 a 0 a Austria en la instancia previa, impulsado por el gran presente del delantero Mikel Oyarzabal, quien ya acumula cuatro gritos en lo que va de la cita mundialista. El encuentro podrá seguirse en vivo en la Argentina a través de la señal de D Sports.

Más tarde, a las 21:00, la atención se trasladará al Seattle Stadium, escenario en el que Estados Unidos intentará meterse en los cuartos de final ante su público. El combinado norteamericano, conducido técnicamente por el argentino Mauricio Pochettino, viene de hacer historia al eliminar a Bosnia con un triunfo por 2 a 0. Para este compromiso, el entrenador recupera una pieza clave: el Comité Disciplinario de la FIFA anuló la tarjeta roja que había recibido Folarin Balogun, por lo que el delantero estará disponible para ir desde el arranque.

Enfrente estará la siempre competitiva Bélgica, que llega a este partido tras protagonizar una de las definiciones más vibrantes de los dieciseisavos frente a Senegal. Los europeos caían por dos goles a cinco minutos del final, lograron empatarlo de forma agónica y sellaron el pasaje en el tiempo suplementario gracias a un penal convertido por Youri Tielemans en la última jugada. Se puede ver por TyC Sports.

Fuente: Noticias Argentinas

Temas Mundial 2026