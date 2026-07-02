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Deportes TIRO DEPORTIVO

Destacada actuación del Tiro Federal Gualeguaychú en Concordia

Los representantes de la entidad local consiguieron importantes resultados en la tercera fecha nacional de Grueso Calibre y en la cuarta fecha del ranking provincial, con varios primeros puestos en distintas modalidades.

2 Jul, 2026, 10:47 AM
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Los días 20 y 21 de junio, el Tiro Federal de Concordia fue escenario de la tercera fecha de Grueso Calibre de la Federación Argentina de Tiro, certamen que se disputó en simultáneo con la cuarta fecha del ranking provincial organizado por la Federación Entrerriana de Tiro.

La competencia reunió a tiradores de distintos puntos del país y se desarrolló en las modalidades de Pistola 11,25 mm y Pistola 9 mm a 25 metros, formando parte de una fecha nacional que tuvo dos sedes: Concordia y el Tiro Federal Argentino San Rafael, en Mendoza.

En la competencia nacional, el representante del Tiro Federal Gualeguaychú, Ariel Villanueva, tuvo una sobresaliente actuación al consagrarse campeón en la categoría Pistola 11,25 mm promocional. Además, finalizó en el sexto puesto en Pistola 9 mm promocional, sumando una destacada participación en ambas especialidades.

En el ámbito provincial, los tiradores de Gualeguaychú también fueron protagonistas. Abelardo Herrero obtuvo el primer puesto en Pistola .22 estándar y finalizó tercero en Pistola neumática mayor.

Por su parte, Néstor Gil logró una excelente cosecha de resultados al quedarse con el primer lugar en Rifle mira abierta mayor y en Rifle .22 con mira telescópica. Además, fue segundo en Pistola neumática mayor y en Pistola .22 estándar, mientras que completó su participación con un tercer puesto en Pistola .22 deportiva.

Ariel Villanueva también sobresalió en el ranking entrerriano al conquistar el primer puesto en Pistola 9 mm, obtener el segundo lugar en Pistola 11,25 mm y finalizar cuarto en Pistola .22 deportiva.

La jornada transcurrió con total normalidad y dejó un saldo muy positivo para el Tiro Federal Gualeguaychú, cuyos representantes volvieron a ubicarse entre los principales protagonistas tanto a nivel provincial como nacional, ratificando el buen momento deportivo que atraviesa la institución.

 

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