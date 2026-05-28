Juan Manuel Cerúndolo dio el batacazo del año y eliminó a Sinner en Roland Garros

Cerúndolo, que disputará por primera vez en su carrera la tercera ronda de un Grand Slam, se impuso por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1, luego de tres horas y 36 minutos de juego.

El partido había comenzado como era de esperar, con Sinner dominando sin problemas al argentino y encaminándose hacia un triunfo casi sin transpirar.

Incluso llegó a estar con una ventaja de 2-0 en sets y 5-1 en la tercera manga. Sin embargo, a partir de allí sufrió un duro golpe de calor que le impidió seguir jugando a su máximo nivel.

Así fue como Cerúndolo comenzó a hacer un trabajo de hormiga para dar vuelta la historia y consumar uno de los mayores batacazos de los últimos años en el mundo del tenis.

Esta victoria de Cerúndolo toma aún más dimensión si se tiene en cuenta que Sinner ganó los últimos cinco torneos que disputó (los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma) e iba en busca del único título de Grand Slam que aún no consiguió ganar.

Gracias a este gran batacazo, Cerúndolo se metió por primera vez en la tercera ronda de un Grand Slam. Su oponente en dicha instancia será el español Martín Landaluce, que logró dar vuelta la historia para ganarle un partido durísimo al checo Vit Kopriva.

Luego de esta inolvidable victoria, Cerúndolo reconoció estar "súper feliz", y adelantó que va a "seguir intentando jugar mi mejor tenis, esta es mi mejor superficie y espero estar listo para el próximo partido".

De todas maneras, confesó que "tuve suerte, obviamente puse lo mejor, pero tampoco me voy a agrandar", y añadió: "No quiero decir que le gané porque fue un tema más de él".

La última vez que un argentino le había ganado al número 1 del mundo en un Grand Slam fue en las semifinales del US Open 2018, cuando Juan Martín Del Potro derrotó al español Rafael Nadal.

Fuente: Noticias Argentinas

Temas Tenis Roland Garros