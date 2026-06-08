Por un grave siniestro está cortada la ruta 12 en sentido norte-sur

Personal de Seguridad Vial, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia trabajan en el lugar donde se produjo el choque de tres vehículos
Se solicita a los usuarios circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal operativo y prever posibles demoras.
Se ampliará la información cuando las condiciones operativas lo permitan.
EN DESARROLLO...
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