Por un grave siniestro está cortada la ruta 12 en sentido norte-sur

Personal de Seguridad Vial, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia trabajan en el lugar donde se produjo el choque de tres vehículos

Se solicita a los usuarios circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal operativo y prever posibles demoras.

Se ampliará la información cuando las condiciones operativas lo permitan.

EN DESARROLLO...

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