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Por un grave siniestro está cortada la ruta 12 en sentido norte-sur

Se informa que la calzada de Ruta Nacional 12, en el kilómetro 98, a la altura de Isla Talavera, se encuentra cerrada en sentido norte-sur debido a un siniestro vial de gravedad.

8 Jun, 2026, 15:02 PM
Imagen de archivo
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Personal de Seguridad Vial, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia trabajan en el lugar donde se produjo el choque de tres vehículos

 

Se solicita a los usuarios circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal operativo y prever posibles demoras.

 

Se ampliará la información cuando las condiciones operativas lo permitan.

 

EN DESARROLLO...

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