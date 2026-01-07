Una menor grave por un vuelco en Ruta 14

En horas de la tarde de este miércoles, personal policial de Comisaría La Picada, dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Autovía Gervasio Artigas, al kilómetro 178.

Por causas que se tratan de establecer, un vehículo marca Chevrolet Agile, que circulaba en sentido Norte a Sur, conducido por un hombre de 38 años de edad, quien se trasladaba acompañado por una mujer mayor, una menor de 12 años y un hombre de 32 años, habría perdido el control de su marcha debido a la rotura del neumático trasero derecho, realizando varios vuelcos y finalizando su recorrido sobre la banquina Este del carril contrario.

Todos los ocupantes fueron trasladados al Hospital San Benjamín de Colón, donde, luego de ser examinados por el personal médico, se determinó que la menor de edad presentó lesiones de carácter grave, mientras que los adultos resultaron con lesiones de carácter leves.