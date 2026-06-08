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Sociedad CORTE

Corte total en Ruta 12 por un siniestro vial

A las 8 volcó un acoplado y se produjo un corte total en ambos sentidos. A las 10,30 se habilitó un carril.

8 Jun, 2026, 10:11 AM

En la mañana de este lunes se produjo un corte total en el kilómetro 115 de la Ruta Nacional 12 por un siniestro vial. Pasadas las 10, se habilitó un carril para el tránsito.

 

Debido al siniestro vial, el tránsito quedó interrumpido desde las 8 en ambos sentidos de circulación a la altura de Ibicuy, cerca de Brazo Largo.

 

Personal de emergencia y equipos operativos llegaron al lugar para retirar el vehículo de carga siniestrado y restablecer la circulación en condiciones seguras.

 

Se informó que el problema se originó por el vuelco de un acoplado en la transitada carretera nacional.

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