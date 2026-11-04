Fabricaron dos papamóviles para León XIV: cómo son las camionetas adaptadas para su visita

Toyota Argentina desarrolló dos papamóviles para el Papa León XIV a partir de camionetas Hilux, que fueron especialmente modificadas para cumplir con los requisitos del Vaticano durante la visita del pontífice al país. Los vehículos estarán destinados a los recorridos previstos en Córdoba y Buenos Aires e incorporaron modificaciones estructurales, elementos de seguridad, sistemas de comunicación y detalles protocolares para facilitar el traslado del Santo Padre.

El proyecto fue coordinado por la automotriz japonesa y contó con la participación de ingenieros, técnicos y proveedores argentinos. Una de las empresas centrales fue Equipamientos Vallé, una firma cordobesa con más de 70 años de trayectoria, que se encargó de transformar las camionetas convencionales en vehículos adaptados para las actividades papales.

Julián Benedetti Basone, ingeniero de Toyota Argentina y responsable del proyecto, explicó en diálogo con Cadena 3 que el trabajo comenzó cuando surgió la posibilidad de una visita de León XIV. A partir de entonces, la compañía inició contactos con la Conferencia Episcopal Argentina, la Nunciatura Apostólica y representantes del Vaticano para conocer las exigencias que debían cumplir los vehículos.

Cómo comenzó el proyecto de los papamóviles de León XIV

La fabricación de los dos papamóviles requirió una planificación conjunta entre Toyota Argentina y las instituciones vinculadas con la organización de la visita. El objetivo fue desarrollar unidades que permitieran al pontífice desplazarse durante sus actividades públicas, manteniendo las condiciones de seguridad y visibilidad necesarias para los encuentros multitudinarios.

“Presentamos una propuesta basada en algunos requisitos que el mismo Vaticano nos facilitó. A partir de ahí trabajamos con nuestros ingenieros, técnicos y proveedores”, explicó Benedetti Basone. El ingeniero señaló que la iniciativa involucró diferentes sectores de la automotriz y empresas especializadas, que participaron en el diseño y la ejecución de las modificaciones.

Fuente: El Once