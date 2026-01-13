Sebastián Bel: “Hay un buen arranque de la temporada en una economía que no está fácil”

“Hoy Entre Ríos es una de las principales provincias en turismo en una economía argentina que no está fácil, y es para destacar el esfuerzo de los privados, que no han hecho una suba fuerte en el precio de alojamientos”, mencionó Bel.

"Este fin de semana, Federación estuvo casi al cien porciento, también las zonas cercanas estuvieron muy bien gracias a esto, Chajarí, Salto Grande, Concordia", agregó.

Porque el público elige Entre Ríos

"Eligen el destino por la cercanía, seguridad, por la calidad de su alojamiento, por lo que representa Entre Ríos. Tiene un mercado importante con gente de Provincia de Buenos Aires, de Santa Fe y Córdoba, esto se complementa con estos eventos que le dan un valor agregado al destino. El tiempo es muy influyente, si uno sabe que tiene Carnaval todos los fines de semana, sabe que si un fin de semana está feo va a tener Carnaval todos los otros", comentó Bel.

"Hay lugares que son más costosos y otros que son más caros, costoso es aquel que tiene una buena calidad de servicio, que tiene más servicio, que ofrece algo más que no solo el alojamiento. Hay algunos que se aprovechan que el fin de semana vienen con más reservas, con mayor demanda, y se aprovechan y son más caros y no brindan el mejor servicio. Eso pasa en cualquier parte del mundo", remarcó el director de Turismo de la provincia.

Además, dijo que "nosotros siempre hablamos con los privados de que si aumentan el precio que sea con criterio, y pensando siempre si mejoran la calidad del servicio".

Sobre el Carnaval y los precios

"Si los precios estarían un poco más bajos la gente consumiría más, el Carnaval a diferencia de otras fiestas o eventos tiene un valor muy alto, el espectáculo que se brinda es de primera. La calidad de los trajes, las comparsas, etc", dijo Bel.

"La gente invierte en la entrada, o consume antes o después".

"El público que viene programa su gasto, no viene con una billetera para gastar al libre albedrío. El turista que viene a Entre Ríos gasta 96 mil pesos en promedio, si a eso le sumas el alojamiento, el transporte

"Desde el estado es muy difícil controlar los precios, hoy hay libertad de mercado", concluyó