Sociedad PLAGA

Por el avance del picudo de las palmeras declaran la emergencia fitosanitaria nacional

Se trata de un flagelo de particular interés en la provincia, atento la gran cantidad de palmeras que habitan el territorio. El picudo rojo de las palmeras ya fue detectado en la Isla Martín García.

5 Feb, 2026, 21:38 PM

La secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos informó que se declaró el estado de emergencia fitosanitaria nacional por detección de Picudo Rojo de las Palmeras en Isla Martín García, en provincia de Buenos Aires.

 

Se trata de un flagelo de particular interés en la provincia, atento la gran cantidad de palmeras que habitan el territorio.

 

La medida dispuesta desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria se publicó este jueves en el Boletín Oficial (Resolución 133/2026) y rige hasta el 30 de junio de 2027.

 

Su objetivo es prevenir la dispersión y el establecimiento de esta plaga en el país y define que debe dar aviso al Servicio Sanitario toda persona que detecte la presencia de ejemplares compatibles con ella y/o daños sospechosos del Picudo rojo de las palmeras.

 

Asimismo, establece el Plan de Contingencia específico cuyas medidas fitosanitarias deben ser implementadas ante la detección del insecto a fin de contener y controlar la mencionada plaga. En relación a ello, la norma autoriza los productos fitosanitarios para ser utilizados en tratamientos contra el Picudo rojo de las palmeras.

 

El objetivo de esta norma es preservar la integridad de las palmeras, consideradas en el país de importancia cultural, histórica y biológica emplazada en el arbolado y bosque urbano, parques nacionales y áreas protegidas cuya preservación para las generaciones futuras es primordial e invaluable.

Temas

PLAGA

