Operativo blindaje: personal de la Departamental de Policía Gualeguaychú participó del lanzamiento

“El operativo tiene como finalidad optimizar la prevención, reforzar la presencia policial y consolidar estrategias de control y respuesta rápida, articulando recursos humanos y tecnológicos en beneficio de la seguridad ciudadana”, expresaron en un parte de prensa desde la Jefatura de Policía.
El lanzamiento del “Operativo Blindaje”, es un despliegue preventivo que se llevará a cabo en todo el territorio provincial, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad mediante la puesta en práctica de las diferentes capacidades operativas y recursos tecnológicos con los que cuenta la Policía de Entre Ríos”,
El lanzamiento realizado en el Corsódromo contó con la presencia del intendente Mauricio Davico
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