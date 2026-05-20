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Operativo blindaje: personal de la Departamental de Policía Gualeguaychú participó del lanzamiento

Se trata de un despliegue preventivo que se realizó en simultáneo en toda la provincia. En Gualeguaychú el lanzamiento se hizo en el Corsódromo.

20 May, 2026, 19:37 PM

“El operativo tiene como finalidad optimizar la prevención, reforzar la presencia policial y consolidar estrategias de control y respuesta rápida, articulando recursos humanos y tecnológicos en beneficio de la seguridad ciudadana”, expresaron en un parte de prensa desde la Jefatura de Policía.

 

El lanzamiento del “Operativo Blindaje”, es un despliegue preventivo que se llevará a cabo en todo el territorio provincial, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad mediante la puesta en práctica de las diferentes capacidades operativas y recursos tecnológicos con los que cuenta la Policía de Entre Ríos”,

 

El lanzamiento realizado en el Corsódromo contó con la presencia del intendente Mauricio Davico

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