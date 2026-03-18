La secretaría de Cultura de Entre Ríos propone actividades por el mes de la Memoria

En el Archivo de Entre Ríos (Alameda de la Federación 222, Paraná), continúa el ciclo El Archivo nos cuenta: Memoria entrerriana, esta vez con mujeres de la agrupación La Solapa, asociación integrada por ex presos políticos y exiliados de Entre Ríos. Este jueves 19 de marzo a las 19.30 horas se realizará una charla y presentación del libro Nosotras en libertad. Estarán presentes: Alicia Dasso, Marta Brasseur, Graciela Schaab, Estela Más de Ayala y Rosario Badano.

En el Museo Provincial de Bellas Artes (Buenos Aires 355, Paraná) se inaugurará este viernes a las 19hs la exposición Otro Rio. Fragmentos de una búsqueda, instalación sonora de Lucia Tejera. La obra surge de una serie de viajes por el delta del sur entrerriano en el marco de la investigación que realizó Tejera sobre vuelos de la muerte durante la última dictadura.

En la Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de julio y Carbó, Paraná) se presentará la obra de teatro Mar del Sur, este sábado a las 21 horas. La propuesta cuenta "la aventura de crecer en un país como la Argentina...con las heridas de un pasado que se niegan a cerrar del todo". Actividad a la gorra.

En el Museo Casa de Gobierno (Córdoba y México, Paraná), organizada junto a la Cámara de Diputados de Entre Ríos, se exhibirá la muestra fotográfica La Casa sin Palabras, conformada por imágenes del recinto de sesiones y otras dependencias de la Legislatura durante la última dictadura en el país. La exposición fue realizada por Flavia Williman Assen, coordinadora del área de Capacitación de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, y Federico García, responsable de fototeca del Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón.

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) proyectará películas en distintos espacios. El domingo 22 de marzo a las 20.30 horas hará una función al aire libre en el Parque de la Salamanca de Concepción del Uruguay con Argentina 1985, de Santiago Mitre, organizada junto a la Comisión Memoria, Verdad y Justicia y la Municipalidad local. El jueves 26 de marzo a las 20 horas en el CIC Este II de Paraná, Cine Debate con Infancia Clandestina, dirigida por Benjamín Ávila, organizada junto a la municipalidad local. Ambas funciones con entrada libre y gratuita.

En el Museo Serrano (Gardel 62, Paraná) se realizará la charla La Antropología Forense y la identificación de desaparecidos de víctimas del terrorismo de estado, a cargo del Dr. Juan Nobile del Equipo Argentino de Antropología Forense. Será el lunes 23 de marzo a las 10.30 hora. La actividad es acompañada por Agrupación La Solapa, Asociación de ex presos políticos y exiliados de Entre Ríos; Dirección Provincial de Derechos Humanos; Secretaría de Justicia de Entre Ríos; Registro Único de la Verdad - RUV.

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