Benedetti destacó el potencial de la provincia para generar más empleo privado

“El gobernador me ofreció el lugar y pienso que puedo colaborar”, aseguró en RADIO MÁXIMA, el nuevo presidente del Ente Región Centro e Integración, Atilio Benedetti.

Sobre la nueva designación del ex legislador, señaló que “estoy con ganas de aportar mi granito de arena y mi conocimiento en esta etapa. Es un bloque que está llamado a proyectarse”.

El bloque de integración del Ente, explicó el funcionario, le permite a la provincia compartir experiencias con Santa Fe y Córdoba, sobre las que señaló debido a sus características similares, aportarán gran conocimiento en algunos puntos específicos. “Eso le da una gran oportunidad a Entre Ríos”, afirmó.

Actividad privada y empleo

Respecto a los factores que la diferencian de Córdoba y Santa Fe, Benedetti explicó que “la mayor brecha está en lo que sea podido desarrollar la actividad privada”, así como también la relación entre empleo público y empleo privado.

En este sentido indicó que Entre Ríos tiene “mucho para aprender”, de ambas provincias: “Las características que tiene nuestra provincia da para que se desarrolle mucho más empleo privado. Creo que estamos en el camino correcto”, indicó.

Temas a desarrollar

Benedetti adelantó que se trabajará en “reclamos que son comunes” para las provincias de la región. “Podemos aunar criterios y darle mucha más potencia desde las tres gobernaciones”, sugirió.

Entre las principales problemáticas identificó “trabas para las exportaciones” y pidió “terminar con los impuestos extorsivos como las retenciones”.

En tanto, respecto a la postura del gobernador, Benedetti expresó que el mandatario provincial “tiene la preocupación por desarrollar el potencial de Entre Ríos, de una provincia que está primera en lo que es transformación del maíz, y quiere seguir impulsando esto. Me pidió que sigamos trabajando en esa línea, y que aprovechemos la experiencia que ya tienen las otras provincias”, detalló.